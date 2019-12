Um suspeito acabou baleado após tentar assaltar duas mulheres em um ponto de ônibus da Rua Frederico Lambertucci, no bairro Fazendinha, em Curitiba. Um policial militar percebeu a ação, deu voz de abordagem, mas como o suspeito teria reagido, acabou sendo atingido por um tiro. Ele foi internado em estado grave no Hospital do trabalhador.

A tentativa de assalto ocorreu por volta das 6h40. De acordo com o relato de testemunhas, o suspeito se aproximou das vítimas em uma moto preta, sem placas, e ordenou que elas lhe entregassem as bolsas. No momento em que as mulheres faziam a entrega, um PM viu tudo ao chegar no ponto do outro lado da rua.

O suspeito foi encaminhado para o hospital e deverá ser preso em flagrante após o atendimento.

Fonte: Banda B