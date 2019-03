Lacta inova e dá vida aos coelhos da Páscoa 2019

A Lacta, pioneira na produção de ovos de chocolates no Brasil, traz em 2019 a inovação como parceira para a Páscoa. O maior símbolo da data, o coelhinho, ganha vida e mostra todo o fantástico e delicioso mundo do chocolates através do aplicativo ‘Páscoa Lacta’ – disponível para sistemas Android e IOS – com histórias incríveis, surpreendentes e divertidas.

Por meio do app, as embalagens de – todos os Ovos Lacta, todos os sabores de Bis, as barras Lacta 90g e as caixas Lacta Favoritos – são projetadas em ambiente real e uma “porta” se abre, levando ao universo exclusivo dos personagens e suas divertidas brincadeiras.

Além da realidade aumentada, no app ‘Páscoa Lacta’ o consumidor pode conferir tudo sobre a Páscoa: Promoção, Caça aos ovos, e as novidades que a marca preparou para esta data tão deliciosa e especial.

“A aposta da Lacta em trazer mais interatividade para a Páscoa vem atender a um desejo do consumidor que busca experiências diferenciadas. Nos preocupamos em sempre estar próximos do público e vimos a oportunidade de trazer essa interação para nossas embalagens, adicionando tecnologia à magia da Páscoa. Assim como em nosso portfólio temos opções para todos os tipos de consumidor, queremos que a celebração da Páscoa também seja democrática e atraente para todos os públicos. A tecnologia está aí para nos conectarmos da melhor forma com todos.”, afirma Ricardo Reis, gerente da Pascoa Lacta.

Para 2019, a marca chega com opções para todos os gostos, ideais para presentear, compartilhar ou se deliciar sozinho, além de novidades deliciosas e ativações que envolverão o grande público. São mais de 20 opções de ovos, além da linha regular da marca que conta com grandes clássicos como Bis e as tradicionais barras de chocolate.