Sempre ligado a projetos sociais e sustentáveis, o Shopping Jardim das Américas dá início a uma nova campanha: Lacre Solidário, que tem como entidade beneficiada o Pequeno Cotolengo. Foram instaladas urnas para depósito dos lacres de alumínio estrategicamente na Praça de Alimentação – 2º. Piso. O material será arrecadado e entregue pelo Shopping à instituição que, com a venda do material reciclável, fará a aquisição de cadeiras de rodas e outros materiais, fornecendo mais qualidade de vida aos moradores do local.

Além do projeto Lacre Solidário, vale lembrar que o Shopping Jardim das Américas também é ponto de coleta de lixo eletrônico, além de contar com a Loja Solidária, onde durante o ano todos os clientes e lojistas podem doar roupas e objetos que são distribuídos a entidades.