A Dasa, líder brasileira em medicina diagnóstica e maior empresa da América Latina, estará no 71º AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo, principal congresso científico de análises clínicas para apresentar 54 trabalhos inovadores e com chancela científica. A diretora médica do Frischmann, a paranaense Myrna Campagnoli é uma das presenças da comitiva e ressalta que dentre as atualizações, o corpo clínico da Dasa mostrará no congresso novo protocolo que muda o tempo de jejum para exame que avalia deficiência de hormônio (IGH) de crescimento em crianças com baixa estatura.

A produção científica do corpo clínico da Dasa será dividida em 29 pôsteres na área de bioquímica clínica, imunoensaios e hematologia; 11 nas áreas de genética e biologia molecular, 11 de infectologia e microbiologia e três de gestão laboratorial. Ainda, entre os principais destaques que serão apresentados, estará trabalho que indica o papel da dosagem da carga viral de febre amarela como fator prognóstico, que ajuda a definir a conduta de tratamento.

“A prática clínica traz as perguntas que fomentam a produção científica do nosso corpo clínico, com resultados aplicados. Muitas vezes isso representa mudanças que podem ser de protocolo de coleta ou de processos de gestão, com ganhos diretos para os nossos pacientes”, explica a diretora médica do Frischmann, laboratório integrado à Dasa, referência em análises clínicas em Curitiba, Myrna Campagnolli.