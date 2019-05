Entre os nove novos componentes do cardápio do La Varenne (Pátio Batel, piso L4), estão duas entradas, duas massas, três carnes e dois itens do almoço executivo servido de segunda a sexta-feira. Na definição do chef Felipe Miyake, “com um toque autoral, clássicos da cozinha ganharam uma pitada de jovialidade, frescor e contemporaneidade”.

As saladas: foie gras grelhado com maçã verde e hibiscos) e Chopped Salad (mix de folhas verdes, lascas de bacalhau, pepino, tomate cereja, cenoura assada, grãos, couscous marroquinho e uvas passas ao vinagrete de mostarda Dijon. As massas: macaroni recheado com cogumelos frescos sobre mornay sauce e agnolotti de cordeiro ao jus de rôti com creme de grana padano.

As carnes: supreme de codorna grelhado ao perfume de tomilho com aspargos, confit de canard ao molho bigarade com arroz vermelho e coelho à caçadora com tagliolini na manteiga e sálvia.

No almoço executivo, servido das 12h às 15h30 dos dias úteis, com entrada, prato principal e sobremesa foram agregados penne com camarão, aspargos e tomate cereja ao molho curry e crème brûlée clássico de baunilha. Os preços do almoço variam entre R$ 60 e R$ 89 por pessoa.