La Taquería, uma das unidades integrantes da rede de comida mexicana Zapata (que está completando 12 anos neste maio) terá três novas franquias: uma no shopping Jockey Plaza, no Tarumã, em Curitiba, que será inaugurada dia 5 de junho, juntamente com a abertura do novo centro de compras. Na data, todos os clientes que comprarem nachos ou burritos ganharão um churro.

No Park Shopping Barigui, também na capital paranaense, a inauguração da La Taqueria está prevista para julho; a terceira nova unidade será no City Center Outlet, em Campo Largo, cidade da região metropolitana.

Atualmente, o Zapata possui lojas com o formato La Taqueria nos shoppings Curitiba, Palladium, Mueller, Estação e no complexo gastronômico Vila Urbana, além de uma unidade do Zapata Mexican Bar, no Centro Cívico.

Para o empresário Márcio Brasil, proprietário da Rede Zapata, a expansão contínua é possível através do modelo de franquias. “No momento econômico que o Brasil enfrenta, as unidades franqueadas são uma alternativa de investimento. O modelo de franquia que já foi amplamente testado e aprovado pelo consumidor minimiza o risco de insucesso. O investimento é pequeno e nós trabalhamos com o capital do parceiro que também tem vontade de investir e montar um negócio, minimizando o risco para ambas as partes”.