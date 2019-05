Um programa de relaxamento dedicado às noivas é a novidade do Kurotel – Centro Médico de Longevidade & Spa de Gramado, na Serra Gaúcha, com o objetivo de atenuar a tensão do período pré-nupcial. Inclui cuidados com o corpo, alimentação saudável, exercícios físicos e tratamentos de última geração, inclusive para emagrecimento.

“Temos uma grande demanda por noivas que buscam relaxar e se cuidar para chegar ao grande dia. Foi isso o que nos motivou a criar o Plano de Noivas, uma programação que contribui para a redução de medidas, ajuda a manter a autoestima elevada, além de garantir disposição e energia renovada para chegar ao altar”, diz Rochele Silveira, diretora do Kurotel.

O programa, com duração mínima de cinco dias, oferece: avaliação que identifica composições corporais, como peso muscular, massa magra, massa gorda, distribuição da gordura por regiões, massa óssea e água; sequência de banhos relaxantes de lodo e de sal, piscina ozonizada, fonte de gelo e ducha hidratante com espuma de uva; modelador e massageador corporal que auxilia nos tratamentos de celulite e gordura localizada.

E mais: drenagem linfática para eliminar o excesso de líquidos e toxinas retidos nos tecidos e estímulo do funcionamento circulatório e metabólico do organismo; massagem modeladora com movimentos para atingir camadas mais profundas da pele; Hooke, tecnologia com emissão de radiofrequência cuja potência atua no metabolismo por 10 dias e auxilia na redução de gordura localizada, flacidez e celulite; Heccus , aparelho de ultrassom que quebra as células de gordura e auxilia na perda de gordura localizada, celulite e flacidez; Velashape, equipamento para reduzir celulite; treino metabólico e day spa mãe a filha. Informações: 0800-9709800.