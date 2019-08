O Kumon, microfranquia referência mundial em educação entra no segundo semestre do ano com 17 novas unidades por todo o país. Todas as regiões serão contempladas e a previsão para este ano é aumentar em 8% o número de alunos em comparação ao ano passado.

Das novas unidades, podemos destacar as inaugurações no Paraná, com mais quatro franquias e o Rio de Janeiro, com mais duas. Os estados de Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amazonas, Acre, São Paulo, Piauí, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul completam a lista com mais uma unidade em cada, aumentando assim o número de franquias da rede.

O objetivo da marca é conseguir legar o método de estudo para o maior número de pessoas além de focar os esforços na captação de novos franqueados. Outros locais também já estão sendo analisados, pois apresentam grande potencial para instalação da franquia e captação de novos alunos.

Modelo de franquia

O processo para abertura leva, em média, 9 meses, e o investimento inicial pode variar de R$ 35 mil a R$ 65 mil, e o tempo médio para retorno do investimento entre 18 e 24 meses. O futuro franqueado não precisa ter experiência com educação, mas é essencial identificar-se com a área, ter o desejo de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e identificação com a filosofia do método Kumon.

Método de estudo

O Kumon oferece cursos de matemática, português, inglês e japonês³ para alunos de todas as idades. Com material autoinstrutivo e orientação individualizada, o ensino desenvolve nos alunos de todas as idades a capacidade de aprender por si só. Além disso, com os exercícios como os de raciocínio lógico e interpretação, o método estimula habilidades como a independência e a responsabilidade, além de ajudar na concentração. O curso oferece conteúdos que vão da pré-escola até o ensino superior.

O Kumon ocupa o 7º lugar no ranking de maiores redes de franquias no Brasil¹ e foi eleita por quatro anos a melhor microfranquia do país², está presente em mais de 50 países e conta com mais de 4 milhões de alunos pelo mundo.