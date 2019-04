A Páscoa está chegando e a Kopenhagen está cheia de novidades para tornar a data ainda mais especial. Buscando sempre inovar e surpreender o paladar dos consumidores, a marca apresenta um portfólio de 51 produtos, sendo 16 lançamentos, com grande variedade de preço e combinações deliciosas de sabor.

O grande destaque deste ano é a linha Exagero. Com quatro novos sabores, a categoria apresenta produtos únicos, com 140 gramas de recheio na casca – o dobro se comparado aos outros produtos de linha -, e que proporcionam uma deliciosa experiência sensorial ao consumidor.

Dentre as novidades, a nova linha apresenta as opções: Ovo Exagero Palha Italiana, Ovo Exagero Nhá Benta Avelã, Ovo Exagero Pão de Mel e Ovo Exagero Frutas Vermelhas com Amêndoas. “Depois de entender as necessidades dos nossos consumidores, que buscam por mais recheio e mais experiência de sabor, resolvemos criar esta linha e estamos muito felizes com o resultado. No Ovo Exagero Frutas Vermelhas com Amêndoas, por exemplo, é possível encontrar pedacinhos de frutas e de amêndoas. Um verdadeiro exagero de sensações” revela Maricy Porto, diretora de Marketing do Grupo CRM.

Atenta às novas tendências de mercado, a Kopenhagen também traz de maneira inovadora e com a cara da marca um ovo que promete arrancar suspiros: o Ovo Essence Ruby. Novidade que surpreendeu o mundo todo e que acaba de chegar ao Brasil, o Ruby é um novo tipo de chocolate, assim como o amargo, ao leite e o branco, mas com uma experiência de sabor diferente. Sua cor e sabor são naturais, sem qualquer adição de frutas ou corantes e o sabor não é amargo, nem doce, mas uma mistura de frescor e aroma frutado com a cremosidade do chocolate. O Ovo Essence Ruby traz combinação inusitada do novo chocolate ruby com chocolate amargo, nibs de cacau e amêndoas. Acompanha pérolas Ruby: gotas de chocolate amargo cobertas por chocolate Ruby.

Já a linha Clássicos, que representa cerca de 40% do faturamento da marca, apresenta dois novos sabores para celebrar a data. O Língua de Gato – queridinho do público – agora, ganha as versões Ovo Língua de Gato Avelã, ovo Língua de Gato com recheio cremoso sabor avelã acompanhado de Língua de Gato recheada sabor avelã e Ovo Língua de Gato Extra Cremoso, chocolate ao leite com um percentual maior de leite, que proporcionam mais sabor e cremosidade. Opções certeiras para quem não pretende errar no presente.

KEEP KOP VIROU OVO!

Sucesso de vendas da Kopenhagen, o Keep Kop também ganhou a sua versão de ovo de Páscoa. Com embalagem similar ao produto original, os fãs da marca poderão degustar até dois sabores da linha em um único ovo: ½ ovo cookie rum e ½ ovo caramelo flor de sal. Acompanha krispy kop (flocos de arroz cobertos com chocolate). Ótima opção para presentear o amigo-chocolate.

FIGURAS E INFANTIL

Para quem deseja fugir dos ovos tradicionais, a linha Figuras pode ser uma ótima opção de presente. Com preços mais acessíveis, os produtos trazem uma proposta diferente e têm a cara da Páscoa. O destaque deste ano são os Tabletes Artesanais, que trazem quatro tipos de sabor: chocolate ao leite com macadâmia caramelizada, chocolate ao leite com pistache, chocolate amargo com caramelo e flor de sal e chocolate ao leite com coco caramelizado.

Para os pequenos, a Linha Infantil apresenta lançamentos mais do que especiais. Quem é fã do Lingato, mascote infantil da marca, vai adorar o Ovo Lingato, que acompanha uma lancheira exclusiva do gatinho. Agora, ele poderá acompanhar os pequenos na escola e deixar a hora do recreio muito mais gostosa e divertida.

Já para aqueles adoram as animações da Disney, a novidade deste ano é o Ovo Disney Aladdin e o Ovo Disney Ducktales. Além do delicioso chocolate ao leite Kopenhagen, os produtos acompanham uma caixinha de som personalizada com os personagens do desenho, ideal para curtir uma playlist divertida em qualquer lugar.

E, para traduzir toda a sofisticação da marca, a Kopenhagen também reformulou todas as suas embalagens e apostou em ondas douradas metalizadas para dar mais movimento e destaque aos produtos.

[+] SOBRE OS PRODUTOS DE PÁSCOA

EXAGERO

Lançamento!

OVO EXAGERO PALHA ITALIANA – 380 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 109,90

Ovo de chocolate ao leite com biscoito e recheio sabor palha italiana.

Lançamento!

OVO EXAGERO NHÁ BENTA AVELÃ – 400 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 109,90

Ovo de chocolate ao leite com avelã, recheado com creme de avelã e marshmallow sabor avelã.

Lançamento!

OVO EXAGERO PÃO DE MEL – 380 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 109,90

Ovo de chocolate ao leite com massa de pão de mel recheado com doce de leite.

Lançamento!

OVO EXAGERO FRUTAS VERMELHAS COM AMÊNDOAS – 380G – PREÇO SUGERIDO: R$ 109,90

Ovo de chocolate ao leite com amêndoas e recheio tradicional com morango e framboesa.

CLÁSSICOS

Lançamento!

OVO LÍNGUA DE GATO AVELÃ – 350 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 124,90

Ovo Língua de Gato com recheio cremoso sabor avelã. Acompanha Língua de Gato recheada sabor avelã.

Lançamento!

OVO LÍNGUA DE GATO EXTRA CREMOSO – 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 99,90

O clássico Língua de Gato com um percentual maior de leite (que o chocolate ao leite tradicional), que proporciona mais sabor e cremosidade. Acompanha Línguas de Gato.

OVO LÍNGUA DE GATO – 500 G e 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 149,90 e R$ 99,90

Ovo de chocolate ao leite acompanhado de Línguas de Gato ao Leite.

OVO LÍNGUA DE GATO BRANCO – 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 99,90

Ovo de chocolate branco acompanhado de Línguas de Gato Branco.

OVO LÍNGUA DE GATO TRUFADO – 350 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 124,90

Ovo de chocolate ao leite com recheio trufado de chocolate ao leite. Acompanha Língua de Gato com recheio trufado.

OVO NHÁ BENTA – 340 G e 210 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 99,90 e R$ 59,90

Ovo de chocolate ao leite recheado com marshmallow.

OVO LAJOTINHA – 324 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 99,90

Ovo de chocolate ao leite com recheio de lajotinha e nanolajotinhas.

OVO CHUMBINHO – 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 99,90

Ovo de chocolate ao leite com chumbinho. Acompanha Chumbinho. Novidade: com mais chumbinho na casca!

OVO 4 CLÁSSICOS – 650 G e 350 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 189,90 e R$ 114,90

1 Ovo Língua de Gato, ½ Ovo Lajotinha, ½ Ovo Chumbinho e 1 Ovo Nhá Benta.

OVO CHERRY BRANDY – 570 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 199,90

Ovo de chocolate ao leite com recheio trufado de cereja, acompanhado de bombons Cherry Brandy. Novidade: agora, com mais recheio e cereja.

ESPECIAL

OVO ESSENCE RUBY – 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 119,90

Combinação inusitada do novo chocolate ruby com o chocolate amargo, nibs de cacau e amêndoas. Uma camada exterior rubi, e uma camada interior amargo com nibs de cacau e amêndoas. Acompanha pérolas Ruby: gotas de Chocolate amargo cobertas pelo novo Chocolate Ruby.

TRADICIONAIS

OVO AO LEITE – 300 G e 150 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 94,90 e R$ 49,90

Ovo de chocolate ao leite e bombons sortidos.

OVO CROCANTE – 300 G e 150 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 94,90 e R$ 49,90

Ovo de chocolate ao leite com crocante de castanha-de-caju e bombons sortidos.

OVO SPECIAL NUTS – 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 99,90

Ovo de chocolate ao leite, acompanhado de nuts (macadâmia, amêndoas, amendoim e avelã) cobertos com chocolate.

BLACK & WHITE

OVO BLACK & WHITE COM MACADÂMIA CARAMELIZADA – 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 109,90

Ovo metade chocolate ao leite e metade chocolate branco com macadâmia caramelizada. Acompanha Ovinhos de chocolate ao leite e branco com macadâmia caramelizada.

OVO BLACK & WHITE – 175 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 54,90

Ovo metade chocolate ao leite e metade chocolate branco. Acompanha ovinhos de chocolate ao leite e branco.

KEEP KOP

Lançamento!

OVO KEEP KOP CROCÂNCIAS – 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 89,90

½ ovo cookie rum e ½ ovo caramelo e flor de sal. Acompanha krispy kop (flocos de arroz cobertos com chocolate).

FUNCIONAIS

Lançamento!

OVINHOS AMARGOS DEGRADÉ – 120 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 41,90

4 ovinhos (60% cacau, 70% cacau, 80% cacau e amargo com castanhas-de-caju).

OVO LÍNGUA DE GATO AMARGO – 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 99,90

Ovo Língua de Gato chocolate amargo. Acompanha Língua de Gato de chocolate amargo.

OVO CACAU 70% – 220 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 99,90

Ovo de chocolate amargo 70% cacau, com novo formato de cacau. Acompanha minitablete de chocolate 70% cacau e minitablete de chocolate 70% cacau sabor laranja.

OVO AMARGO COM LARANJAS CRISTALIZADAS E AMÊNDOAS – 150 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 54,90

Ovo de chocolate amargo com laranja cristalizada e amêndoas. Acompanha bombons de chocolate amargo com laranja cristalizada.

OVO ZERO LACTOSE – 170 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 69,90

Ovo de chocolate amargo para dietas com restrição de lactose. Isento de lactose.

OVO LÍNGUA DE GATO DIET – 300 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 109,90

Ovo Língua de Gato Diet para dietas de ingestão controlada de açúcares. Acompanha Língua de Gato de chocolate ao leite Diet para dietas de ingestão controlada de açúcares.

OVO DIET AO LEITE – 150 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 54,90

Ovo de chocolate ao leite diet para dietas de ingestão controlada de açúcares. Acompanha ovinhos de chocolate ao leite para dietas de ingestão controlada de açúcares.

LATAS

Lançamento!

LATA MINIOVINHOS CREMOSOS COM LICOR – 250 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 66,90

Miniovinhos de chocolate ao leite com recheios licorosos sabor marula, wiskhy e Cointreau.

Lançamento!

LATA MINIOVINHOS LÍNGUA DE GATO AVELÃ – 250 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 66,90

Miniovinhos de chocolate ao leite recheados com creme sabor avelã.

LATA MINIOVINHOS LÍNGUA DE GATO – 250 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 66,90

Miniovinhos de chocolate ao leite recheados com creme de chocolate Língua de Gato.

FIGURAS

Lançamento!

FIGURAS DE PÁSCOA – 45 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 17,90

Chocolate ao leite em formato de cenoura e coelho.

Lançamento!

TABLETES ARTESANAIS – 175 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 49,90

Tablete de chocolate ao leite com macadâmia caramelizada.

Tablete de chocolate ao leite com pistache.

Tablete de chocolate amargo com caramelo crocante salgado.

Tablete de chocolate ao leite com coco.

OVINHOS 4 CLÁSSICOS – 235 KG – PREÇO SUGERIDO: R$ 59,90

Ovinhos clássicos Kopenhagen nos sabores Nhá Benta, Lajotinha, Chumbinho e Língua de Gato.

PASKOP – 80 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 25,90

Chocolate ao leite em formato de coelho.

KOPELHÃO – 30 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 15,90

Chocolate ao leite em formato de coelho.

CENOURA AO LEITE – 50 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 17,90

Chocolate ao leite em formato de cenoura.

OVINHO LÍNGUA DE GATO – 75 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 19,90

Ovinho de chocolate ao leite com recheio trufado de Língua de Gato.

OVINHO CHUMBINHO – 40 G – PREÇO SUGERIDO: R$ 13,90

Ovinho de chocolate ao leite com Chumbinho.