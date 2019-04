Indústria química com uma trajetória de mais de 55 anos, a Killing S/A atua como líder no fornecimento de adesivos para calçados em todas as Américas com a marca Kisafix, e entre as dez mais importantes fabricantes de tintas do Brasil com a marca Tintas Killing. A empresa, que nasceu em Novo Hamburgo/RS e segue com sua sede na cidade é destaque da 15ª edição da pesquisa Campeãs da Inovação, promoção da Revista Amanhã. A companhia elenca o TOP 5 da dimensão Recursos da pesquisa, que identifica recursos voltados para a inovação e suas sinergias, e compõe o ranking das 50 empresas mais inovadoras da região Sul do País. Ao todo, mais de 400 companhias da região Sul do Brasil participaram da pesquisa, sendo que foi permitida a participação dos mais diversos segmentos, do químico, como é o caso da Killing, ao de couro e calçado, automotivo, financeiro, material e construção, entre outros.

Os dados foram repassados pelas próprias empresas através de questionários de pesquisa que foram processados na Central do IXL-Center, nos Estados Unidos, entidade referência mundial na investigação das melhores práticas de gestão da inovação. A lista das empresas mais inovadoras do Sul pode ser conferida na íntegra no link http://www.amanha.com.br/posts/view/7321 e será publicada na próxima edição da Revista Amanhã.