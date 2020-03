Kibô, ouro em pó no cardápio

Depois de um período de soft opening (abertura gradual para ajustes), o Kibô Japanese Lounge Bar, localizado no lobby do Bourbon Curitiba Convention Hotel (r. Cândido Lopes, 102), abre oficialmente ao público nesta sexta-feira 13, com novo visual e novidades no cardápio. A gastronomia oriental contemporânea é o destaque da casa, cujos pratos são elaborados “com ingredientes frescos e inesperados, desde vieira trufadas até acabamentos com ouro em pó”

A carta de drinks, montada a quatro mãos pelo head bartender local Marcelo Prantoni, vencedor do concurso da melhor caipiroska do Brasil, e pelo artista dos coquetéis Romero Britto, finalista do World Class, maior campeonato de coquetelaria do mundo, “instiga o desejo pelo novo e explora sabores inimagináveis, estimulando experiências únicas”. Além dos sabores, o Kibô terá também música sob o comando da DJ residente Luiz Bernardi e de convidados.

À frente do novo projeto, Antonio Vezozzo, neto do fundador da Rede Bourbon e filho do presidente da Rede, Alceu Vezozzo Filho, destaca: “Eu sentia falta de um lugar diferente em Curitiba, onde as pessoas se sentissem à vontade, com gastronomia, drinks e música de qualidade. Por isso, resolvemos reformular esse espaço que já foi um dos pontos de encontro mais concorridos da cidade. O ambiente é envolvente e promete causar desejo para públicos de todas as idades. Além disso, de abre um espaço para que os próprios curitibanos frequentem o hotel”.

O Kibô Japanese Lounge Bar abre de segunda a quinta-feira, das 18h às 23h; sexta-feira, das 18h às 2h; e sábado, das 19h às 2h. E conta com uma entrada independente da do hotel, facilitando acesso dos clientes que não são hóspedes.

Vieiras no Diô

Localizado no centro gastronômico Vila Urbana (r. Marechal Deodoro, 686), o Diô Wine Bar lança dois novos pratos à base de vieiras para encerrar a temporada de verão: vieiras flambadas e marinadas ao vinho branco, azeite de oliva, cebola roxa, pimenta calabresa e suco de limão Taiti; e vieiras peruanas seladas no molho de manteiga, limão siciliano e pimenta do reino, finalizadas com uma fatia de morango.

Além das vieiras, o Diô serve também ostras in natura, gratinadas e assadas, e uma variedade de bruschettas com pão de fermentação natural, além fondues de queijo e chocolate, tábua de queijos e de frios e a burrata típica italiana, que podem ser harmonizados com vinhos quanto com espumantes.

Sabores do Mundo

Mais de duas dezenas de opções culinárias típicas – como chilena, tailandesa, paraguaia, japonesa, italiana, mexicana, crepe francês, comidas típicas brasileiras e até churrasco grego – estarão em cartaz no Festival Sabores do Mundo, neste final de semana, 14 e 15 de março, a partir do meio-dia, na praça Afonso Botelho, no Água Verde. Também serão servidos sorvetes e churros feitos a partir de ingredientes especiais.

O evento, organizado pela empresa especializada Foodland, terá música ao vivo, chope artesanal produzido na região, espaços kids e gincana para crianças e ali os pets também serão bem-vindos. A entrada é gratuita. No sábado 14, às 15h, a banda de rock Newholly fará um show inédito para lançamento e gravação de videoclipe da nova música “Underskin”.

Festival do Cannoli

O cannoli, doce que para os italianos é tido como o símbolo da fertilidade, é tema de festival na Figurate Focacceria, situada na chamada Prainha da Itupava (r, Itupava, 1299). Nos sabores brigadeiro de Nutella, ricota, Romeu e Julieta, e ainda com a opção de massa tradicional e escura à base de cacau, a porção de quatro unidade é vendida ao preço fixo de R$ 15.

Os cannolis são criação do chef Henrique Campos, que cumpriu temporada em Florença, Itália, desenvolvendo novas receitas, incluindo a massa escura de cacau. Outra inovação é o sabor Romeu e Julieta, no qual a goiabada é misturada à ricota de fabricação própria feita com leite da Colônia Witmarsun.