Curitiba foi a cidade escolhida para receber a primeira franquia da região Sul da rede Kentucky Fried Chicken, a KFC, instalada desde a quinta-feira 24/10 no piso L3 do shopping Palladium.

A franquia de Curitiba é comandada pelo casal Edgar e Debora Grossi, segundo maior franqueado da Wizard do Brasil. De acordo com Edgar Grossi, cada franquia de shopping custa a partir de R$ 2 milhões, dependendo do tamanho da operação. “Para as três operações que teremos em Curitiba, o investimento é de cerca de R$ 7,5 milhões.

Com layout moderno seguindo o padrão internacional, a unidade de Curitiba possui 92m² e ali trabalham 32 pessoas. O cardápio da loja do Palladium Curitiba tem as duas versões dos baldes de frango frito: Crocante e Receita Secreta – com empanado mais fino e temperado, com uma combinação de 11 ingredientes. O KFC também oferece opções de sanduíches com acompanhamentos, Big Box, refeições, milk-shakes e sobremesas.

No mundo, o KFC está presente em 140 países com mais de 23 mil restaurantes. Com a inauguração em Curitiba, o KFC contará com 67 restaurantes (20 deles próprios) no país distribuídos em oito estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia, Ceará e Pernambuco) e Distrito Federal. Para 2020, a expectativa é de mais 60 lojas espalhadas entre o Sul e Nordeste, chegando a aproximadamente 500 operações até 2027.

A loja do Palladium Curitiba possui sistemas de totens eletrônicos para fazer os pedidos e “papa fila”, em que atendentes com tablets adiantam os atendimentos. De acordo com o diretor geral do KFC no Brasil, Ildefonso de Castro Deus, o tempo máximo de espera entre entrar na fila e receber o pedido é de cinco minutos.

Bourbon prepara o Réveillon

Grupo vai promoveCom dois meses de antecedência, o Bourbon Curitiba Convention Hotel (r. Cândido Lopes, 102, Centro) já tem pronto o cardápio para a ceia do Réveillon 2020, que será servida no Centro de Convenções do hotel, ao preço de R$ 430 por pessoa.

A noite começa do drink de boas-vindas e terá bufê especial, bebidas (vinho branco, vinho tinto, água, refrigerante, cerveja e suco) e taça de espumante para o brinde da meia-noite, tudo ao som de música ao vivo, com voz e violão, seguida de DJ ao longo da festa. O estacionamento está incluído.

O bufê inclui uma sucessão de pratos frios e quentes, pães variados, sobremesas e, a partir da meia-noite, sopa de lentilha com costelinha.

Para quem quiser pernoitar no hotel, o pacote de hospedagem para o Réveillon – uma diária em apartamento superior, cortesia de uma criança até oito anos, café da manhã servido no restaurante, internet Wi-Fi e estacionamento – custa a partir de R$ 279 por pessoa.

Grupo vai promover o chá paranaense

O Sebrae/PR criou um grupo de estudos para apoiar os produtores de chás do estado com o objetivo de alavancar a presença do produto no mercado nacional. Apesar do bom desempenho da categoria, há ainda muitas dificuldades e oportunidades que o grupo poderá ajudar a mapear e a buscar soluções.

De acordo com a consultora do Sebrae/PR Maria Isabel Guimarães, há algumas questões junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que podem ser melhoradas. A única lista de plantas autorizadas pela agência para utilização em chás é de 2005. A primeira reunião do grupo está marcada para 8 de novembro.

“Com a união de agricultores, universidades, empresas, teremos mais força para conseguir regulamentar novas ervas e insumos para chás na Anvisa, inclusive espécies nativas que não estão em uso por falta de regulamentação”, destaca a consultora.

Além das questões legais, o grupo pretende aprofundar os estudos das propriedades das ervas e dos blends (misturas). A farmacêutica Ana Carolina Winkler Heemann, empresária da Heide Indústria de Extratos Vegetais, observa que o ciclo de relevância do chá para a economia do Paraná está acontecendo e tem sido visível e crescente nas prateleiras dos supermercados nos últimos três anos, com a grande oferta de chás prontos para beber.

O Paraná é o principal produtor de camomila e de erva mate do país. Segundo o IBGE, o Estado foi o responsável por 87% de toda a produção de erva mate do Brasil em 2018. O plantio e a cultura das ervas têm importância histórica para o Paraná. Foi com a industrialização do mate que o Estado viveu seu primeiro importante ciclo econômico, ainda no século 19, quando era responsável por 85% da economia paranaense da época.