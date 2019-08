A venda de automóveis e comerciais leves deu um pequeno salto no início de 2019. De acordo com a Fenabrave, o mercado obteve crescimento de 10,8% comparado ao 1º semestre do ano anterior. Mesmo com a movimentação, as montadoras e lojistas estão atentos ao comportamento dos brasileiros.

Os hábitos de consumo de compradores de carros estão acompanhando a ideia de redução de espaço e sustentabilidade. Os automóveis mais sustentáveis e de porte pequeno chamam cada vez mais a atenção. Por isto, a KBB Brasil, site referência em precificação de carros novos e usados, em parceria com o iCarros, um dos maiores sites de classificados de veículos automotivos, produziu um panorama completo sobre a jornada de compra e venda de automóveis nos seis primeiros meses de 2019.

A alemã Volkswagen foi a montadora mais buscada em termo de veículos 0KM no período. A norte-americana Chevrolet se classifica em 2º posição no ranking. Porém, quando o assunto é usados, a Chevrolet é a campeã no número de buscas, seguida pela italiana Fiat.

A análise traz também insights do mercado automotivo por meio de infográficos repletos de levantamentos do semestre com: as maiores e menores depreciações; os modelos 0KM e usados mais desejados; os mais buscados por categoria na plataforma; e, ainda, os carros mais anunciados no site de vendas.