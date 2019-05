Em seu terceiro ano de Casa Cor, a designer de interiores Katleen Luizaga fará a suíte de hóspedes da edição 2019 da mostra. Com inspiração no Sagrado Feminino, ela faz uma homenagem às mulheres com um espaço projetado para proporcionar conforto, aconchego e força, características inerentes da mulher. Um dos diferenciais de seu projeto é um painel do artista visual Rômulo Lass, que homenageia os 500 anos de nascimento de Leonardo da Vinci e representa o feminino a partir do olhar do gênio italiano.