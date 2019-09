A Karsten, considerada a sexta empresa mais longeva do Brasil, é conhecida por proporcionar beleza, conforto, qualidade superior e inovação em produtos de cama, mesa, banho e tecidos de decoração. A marca, que completou ontem 137 anos, deseja estar cada vez mais próxima das pessoas – eis o que move e encanta uma das maiores indústrias brasileiras em seu segmento. Estar presente em momentos renovadores faz a Karsten ter prazer em ser parte de experiências inesquecíveis.

Inspirar pessoas a renovar a casa e a vida é uma das missões da marca que nasceu há mais de um século e que tem o propósito de participar do dia a dia das pessoas. Solidez e superação são alguns dos valores que regem a companhia sediada em Blumenau, Santa Catarina, onde emprega mais de dois mil colaboradores. Disponíveis em mais de 7 mil pontos de venda no país, os produtos Karsten são encontrados em diversos canais, especialmente em lojas especializadas de cama, mesa, banho e tecidos para decoração, além de lojas de departamento.

Presente em mais de 20 países, com dez lojas próprias no Brasil, a Karsten é uma das maiores exportadoras do país em artigos têxteis. Inovadora, tem instalações fabris, administrativas e maquinário com sofisticação que leva à obtenção de produtividade equiparada aos melhores padrões mundiais.

Karsten Decor

Você sabia que a Karsten também tem tecidos para decoração? A Karsten Decor conta com coleções de tecidos de diferentes estilos para quem deseja decorar os ambientes, renovando os espaços e inspirando as pessoas a expressarem em seu lar a sua essência e personalidade.

Dentre os principais diferenciais, se destaca pelo design genuíno, variedade de tecidos, durabilidade e versatilidade nas combinações. Na Karsten Decor, cada coleção tem o seu conceito e as suas características. As coleções atuais são: Acquablock (tecidos impermeáveis para área externa); Art Decor e Marble (tecidos jacquard estampados e tintos), Wall Decor (tecidos para parede) e Tramê (tecidos 100% algodão com tramas rústicas e ligamentos contemporâneos).