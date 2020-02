Kaká Magno será a embaixadora da Griiip G1 Series no Brasil e testará na Itália em fevereiro

A curitibana Kaká Magno, que representa a Insano Energy Drink, recebeu um convite do empresário Wellington Girotto, responsável pela Griiip G1 Series Academy, para ser a embaixadora da categoria no Brasil. Kaká Magno realizará testes nos dias 13 e 14 de fevereiro, no Autódromo de Varano, na Itália, para a temporada 2020. Ela recentemente participou do Troféu Ayrton Senna .

“Estou muito feliz com o convite para participar dos testes na Itália, estamos trabalhando há algum tempo nesse projeto. Estou entrando na categoria como madrinha da Griiip G1 Series e tenho certeza que iremos colher grandes frutos e vitorias”, disse Kaká.

A Griiip G1 Series vem crescendo muito nos últimos anos, como demonstra o projeto com o Brasil. A categoria se destaca pelo baixo custo e oferece carros com tecnologia de ponta. Os carros são equipados com um exclusivo sistema de câmeras chamado Red Box, que, junto com outras câmeras fixas e instaladas em drones, permite realizar a transmissão das provas ao vivo em streaming através de seus parceiros, como a ESPN Brasil e a americana ERS Channel.

Juntas, as duas atingem milhões de telespectadores em todo o mundo, configurando assim uma excelente oportunidade para patrocinadores e jovens talentos que saem do kart em busca de visibilidade e um importante salto de qualidade na carreira. Outra novidade que a Griiip propõe para este ano é a Women Academy, destinada apenas para pilotos mulheres.

Conselho da Mulher Empresária da ACP empossa coordenadoria

Nesta terça-feira (4) a empresária Albanir Fracaro, assume a Coordenadoria do Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial do Paraná. O evento, previsto para às 19 horas que também vai empossar as vices e as conselheiras do CME, será realizado na sede da entidade (Rua XV de Novembro, 621, 8º andar). Albanir assume o cargo então ocupado por Maria Cristina Coutinho Medeiros. As vice coordenadoras e conselheiras que serão empossadas nesta terça-feira (4) junto com a Coordenadora Albanir Fracaro, são as seguintes: 1ª. Vice Coordenadora, Terezinha Wollmann ; 2ª. Vice Coordenadora, Camila Salatti e 3a .Vice Coordenadora Marlene Wiedermann .

Já as conselheiras são as seguintes: Alia Hadad, Emília Simões Kovalski, Maria Augusta Geara. Magali Pedroso,Ana Maria S.T. Gressinger, Angelica Rocha,Dora F. Guelmann,Marcia Cometto,Maria Ines Herrera, Santa de Jesus Almeida,Sheila Chamecki Rigler, Deise Luci Cataldi, Debora Lemos, Jacqueline Carcerere, Margaret Guimarães, Mari Abranches, Tania Bonato e Cristiane Lissoni. As Conselheiras natas são Maria Cristina Fernandes Medeiros Coutinho, Edda Deiss de Mello e Silva, Jandira Scussel e Kazuco Akamine. Mais informações pelo fone 3320-2510 ou e-mail roseli.duarte@acp.org.br. A Associação Comercial do Paraná agora é presidida por Camilo Turmina, que será empossado, dia 5 de março, no Clube Curitibano, junto com vice-presidentes e conselheiros.

Curitiba ganha novo hospital veterinário

A Animal Clinic inaugurou no início do mês, a segunda sede da empresa, localizada na Av. do Batel, 1566. Com mais de 500 m2, o novo hospital reproduz os serviços prestados da primeira sede, com atendimento 24 horas, todas as especialidades da medicina veterinária e mais de 60 colaboradores.

Segundo a proprietária e idealizadora da Animal Clinic, a médica veterinária Ana Paula Ferreira Castro, a hospitalidade é o grande diferencial da empresa. “Hoje os animais são considerados parte da família. Além de um atendimento de excelência, buscamos oferecer a hospitalidade, tanto para os pacientes quanto para seus tutores”, explica a médica. Exclusivo no Paraná, a nova sede conta com uma suíte totalmente equipada para receber o tutor que deseja acompanhar o internamento do seu animal. “Essa é uma tendência em grandes cidades que trouxemos com exclusividade para Curitiba, proporcionando assim um contato maior entre o tutor e seu animalzinho durante a internação”, enfatiza.