Na semana em que é comemorado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), por meio da Coordenação da Juventude, em parceira da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) promoveu o primeiro encontro do “Juventude em Ação”, que registrou aproximadamente 1,5 mil atendimentos. O encontro que aconteceu na PUCPR, nesta terça-feira (23), foi destinado aos jovens de 15 a 29 anos, com o intuito de aproximar a população jovem das políticas públicas de juventude do Estado.

“Levamos orientações e encaminhamentos para jovens, com o objetivo de estimular a interação do adolescente com a política da juventude no Estado do Paraná, além de oportunizar os mesmos com ações de cidadania”, reforçou o assessor da Juventude da Sejuf, Luiz Guilherme Feltrin Gluck.

Foram ofertados durante o encontro serviços de encaminhamentos para vagas de jovem aprendiz, estágios, intermediação de vagas de emprego e cadastramento no ID Jovem – que é o documento que possibilita aos brasileiros com menos de 30 anos acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual.

O Departamento do Trabalho e a Agência do Trabalhador de Curitiba também participaram da ação.

DIA DO JOVEM TRABALHADOR – Hoje, 24 de abril, é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. A data criada pela Organização Internacional do Trabalho é comemorada em todo o mundo para ressaltar a importância dos jovens profissionais no mercado de trabalho e para incentivar a contratação desses trabalhadores que não possuem ampla experiência na profissão, mas que são ávidos pelo conhecimento e sempre estão prontos para contribuir com a empresa tendo novas ideais.