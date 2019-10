Deve ser ouvido nesta tarde (22) o motociclista Leonardo Magalhães Fonseca, que atropelou três pessoas na Avenida Batel, em Curitiba, em julho do ano passado.

A audiência de instrução está agendada para as 13h30 na Segunda Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba. Seis testemunhas convocadas pela defesa devem depor. Dessa vez, Leonardo, que ficou em silêncio durante o depoimento na delegacia, deve falar sobre o que aconteceu no dia 7 de julho de 2018. Entre as testemunhas de acusação, serão ouvidas as duas vítimas do atropelamento, o avô e o pai da menina que também foi atropelada e dois policiais que atenderam a ocorrência.

No atropelamento, uma criança de 8 anos e a prima dela ficaram gravemente feridas. Elas passaram por vários procedimentos cirúrgicos e tiveram um período de internação na Unidade de Terapia Intensiva. Uma idosa também foi atingida, mas teve ferimentos leves e foi liberada no mesmo fim de semana do acidente.

Após a audiência de hoje, iniciam os prazos para diligências e apresentação das alegações finais do Ministério Público e de defesa, até que uma sentença seja definida pelo juiz. Não há um prazo para que isso seja finalizado.