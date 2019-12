O Programa Justiça no Bairro realizou 7 mil atendimentos da Justiça na Rua da Cidadania do Boqueirão, na última sexta-feira e sábado (29 e 30/12). A população do Boqueirão e região teve acesso a serviços gratuitos do Poder Judiciário, Ministério Público e da Prefeitura.

Foram realizados atendimentos jurisdicionais, audiências de conciliação, orientações e pronto-atendimento das ações nas áreas Cível (curatela) e Família (divórcio, alimentos, guarda, regulamentação de visitas, reconhecimento de paternidade/maternidade, reconhecimento e dissolução de união estável, restabelecimento de sociedade conjugal, tutela e alvará, retificação de registro civil e outros) e exames de DNA.

O objetivo do Justiça no Bairro é prestar atendimento jurídico à população economicamente vulnerável de Curitiba e região, favorecendo a conciliação por meio de audiências prévias em inúmeras áreas do direito.