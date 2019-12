SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Thiago Neves teve o seu pedido de rescisão indireta do contrato com o Cruzeiro negado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. O juiz Antônio Neves de Freiras foi o responsável pela decisão no último dia 19 de dezembro.

A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Ancelmo Gois e confirmada pelo UOL Esporte na manhã desta quinta-feira (26).

O meia-atacante cobra direitos trabalhistas não pagos em uma ação que pode chegar a R$ 16 milhões. As exigências são referentes a três meses de salários, sete meses de direito de imagem e encargos trabalhistas atrasados. Ele moveu a ação com o intuito de rescindir o compromisso na Toca da Raposa II. Ele alega ainda que as ameaças recebidas motivaram o processo.

Thiago Neves tem contrato com os mineiros até dezembro de 2020. Ele tentava a saída imediata por meio de uma liminar, já que o mercado da bola se inicia em janeiro de 2020.

Confira, abaixo, a nota da Fatto Gestão, empresa que agencia a carreira de Thiago Neves:

“O jogador Thiago Neves, representado pela assessoria jurídica da Fatto Gestão (conceituado escritório Martins Castro Monteiro Advogados), empresa responsável pela carreira do atleta, em virtude a falta de pagamento de três meses de salário, sete meses de direito de imagem, encargos trabalhistas em aberto, somadas às ameaças sofridas contra si e sua família e, por fim, às declarações de dirigentes do Cruzeiro, o atleta Thiago Neves não teve outra alternativa senão propor uma ação trabalhista contra o Cruzeiro Esporte Clube pleiteando a rescisão do contrato de trabalho e recebimento dos valores devidos. O atleta não busca nada além dos seus direitos.

Vale destacar que desde quando desembarcou em Belo Horizonte, em 2017, Thiago se comprometeu com o clube. Foram 151 jogos, 41 gols e 23 assistências. Os títulos nacionais conquistados, duas Copas do Brasil, e os dois Campeonato Mineiros que o jogador obteve, inclusive como protagonista, falam por si”.