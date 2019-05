A Justiça Federal em São Paulo determinou o bloqueio de um valor de até R$ 128 milhões do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), em inquérito que investiga suspeitas de corrupção apontadas na delação da JBS.

O tucano disse que já apresentou recurso e que, ao longo dos anos, não chegou a ter 1% desse valor em suas contas e aplicações financeiras.

A decisão, de 14 de maio e divulgada nesta terça (28), é do juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal de SP, que também determinou o bloqueio de R$ 226 milhões em ativos de outros 15 investigados, incluindo os ex-deputados Cristiane Brasil (PTB-RJ) e Benito Gama (PTB-BA), e cinco empresas.

O Ministério Público Federal, que fez o pedido, investiga se Aécio recebeu, para si e para aliados, a quantia citada na decisão de bloqueio.

Parte desses repasses, disseram os delatores, aconteceu nas eleições de 2014, quando Aécio concorreu à Presidência.

O restante teria sido pago na compra de prédio ligado ao jornal Hoje em Dia, em Belo Horizonte, em 2015 e 2016, e à rádio Arco Íris, relacionada à família do político.

Em contrapartida, haveria a promessa de influência junto ao governo de Minas Gerais para viabilizar a restituição de créditos fiscais de ICMS em favor de empresas do Grupo J&F, que controla a JBS.

O hoje deputado é investigado sob suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Na representação da Procuradoria que pediu o bloqueio, segundo a Justiça Federal, constam documentos apresentados por executivos do Grupo J&F, elementos da Operação Patmos e de relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

“Os elementos de informação obtidos pela autoridade policial […] apontam para a possível prática dos delitos de corrupção passiva, além da associação dos investigados para a prática de crimes”, diz o juiz em sua decisão.

“Há indícios de possível lavagem de capitais, em vistas das informações sobre eventual uso de interpostas pessoas físicas e jurídicas para a movimentação de valores, em tese, provenientes de crime contra a administração pública.”

Procurada, a defesa de Aécio disse que considera a decisão “inusitada e incompreensível” e apresentou recurso.

“Os valores referem-se, na sua grande maioria, segundo os próprios delatores, a doações eleitorais feitas pela JBS a diversos partidos em 2014 e declaradas ao TSE”, diz nota do advogado Alberto Toron.

“O destino final desses recursos comprovadamente foram os diferentes partidos políticos da coligação do PSDB.Registre-se que os aventados R$ 128 milhões nunca entraram, saíram ou transitaram nas contas do deputado.” O advogado ainda diz que as afirmações dos delatores da JBS são falsas.

A reportagem não localizou as defesas de Cristiane Brasil e Benito Gama.