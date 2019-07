A Justiça Federal realiza nesta quinta-feira o leilão da Lamborghini Aventador de Eike Batista. Também são oferecidos uma lancha e três motos aquáticas do empresário.

O certame foi solicitado pelo próprio empresário, condenado na Operação Lava Jato, em julho de 2017. O objetivo da defesa é evitar a perda de valor do bem e usar o dinheiro arrecadado para pagamento de multa em caso de condenação transitado em julgado.

O veículo, que ainda decora a sala do empresário no Jardim Botânico, é oferecido por R$ 2,24 milhões. Caso não haja interessados, ele volta a ser disponibilizado no dia 18 de julho por R$ 1,8 milhões -25% de desconto.

A lancha de Eike foi avaliada em R$ 3,5 milhões, cujo valor também será reduzido em 25% na segunda tentativa. As motos aquáticas variam o lance inicial de R$ 52 mil a R$ 42 mil.

Em dezembro, a maior embarcação de Eike já foi vendida para este fim. O iate foi arrematado por R$ 14,4 milhões.

É possível participar do leilão de forma presencial, no auditório da Justiça Federal do Rio de Janeiro às 13h, ou com lances eletrônicos. Nesta segunda hipótese, o interessado deve se inscrever no site www.rioleiloes.com.br no dia anterior ao certame.

O empresário foi condenado por Bretas a 30 anos de prisão e ao pagamento de multas de R$ 53 milhões. Ele é acusado de pagar US$ 16,5 milhões e R$ 1 milhão em propina ao ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

O leilão também vai disponibilizar a lancha Manhattan Rio, atribuída a Cabral -embora não registrada em seu nome. De acordo com a Justiça, a embarcação estava em nome de um laranja.

É a segunda tentativa de vendê-la. No primeiro leilão, não houve interessados em desembolsar R$ 3,2 milhões pela embarcação. Ela foi oferecida de novo agora por R$ 2,95 milhões, podendo chegar a R$ 2,36 na segunda rodada de lances, no dia 18.

