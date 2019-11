A Justiça decretou nesta quinta (31) decretou a prisão preventiva de Bruno Alisson Ventura, suspeito de atropelar e matar um menino de três anos no bairro Sítio Cercado em Curitiba na última sexta (25). O suspeito foi preso em flagrante e com a decisão, do juiz Thiago Flôres Carvalho , não tem prazo mais para deixar a prisão.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Kloldi Jane Assis e Armelindo Peruzzo. O menino largou a mão da tia e tentou atravessar a rua, mas foi atingido pelo automóvel. O motorista foi preso em flagrante após ser reprovado no teste do bafômetro. Ele apresentava 0,23 mg/L (miligramas de álcool por litros de ar expelido dos pulmões), acima do permitido. Segundo a polícia, o condutor também não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Fonte: Bem Paraná