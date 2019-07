Entre as atrações que o hotel Enjoy Punta del Este oferece às famílias, nas férias de julho, está um parque de diversões com pista de kart, airwheel, bungee jumping e brinquedos infláveis, atração ativada todos os anos durante as férias escolares. Das 10h à meia-noite, o resort se encarrega de entreter a criançada, com atividades como torneios de Wii e Playstation, jogos de vôlei, tênis e futebol, festas temáticas, brincadeiras noturnas, cinema e muitas outras atrações.

Para os adultos, uma variada gama de atividades, a começar pelo casino estilo Las Vegas, aberto 24 horas, a nova piscina aquecida, os shows diários no Bar Blend, e as atrações gastronômicas do resort, como o festival de sushi às segundas-feiras no gênero “all you can eat” e a Noite de Pizzas e Assados com os melhores cortes uruguaios, toda quarta-feira no restaurante Las Brisas.

Para a temporada as diárias são de 110 dólares o apartamento categoria Bay e 120 dólares, categoria Deluxe, para reservas durante a semana, e 140 dólares, durante o fim de semana. As tarifas incluem café da manhã e acesso ao Spa; duas crianças até 11 anos no quarto dos pais não pagam.

Fora do hotel há atrações como os leões marinhos no Porto; o Museo del Mar, localizado em La Barra, onde é possível avistar milhares de exemplares da vida marinha do balneário e de outras regiões, além de uma incursão pelo mundo dos piratas. E a famosa Casapueblo, misto de hotel e galeria de arte, obra do artista plástico visionário Carlos Páes Vilaró.

Para os que desejam entrar em contato com a natureza, o Arboretum Lussich é uma das maiores reservas florestais do mundo, em termos de variedade de fauna – um lugar imperdível para se aventurar e fazer caminhadas. O parque localizado a 15 km de Punta del Este, na Serra Ballena, oferece a possibilidade de praticar caminhadas atravessando seus 19 hectares de extensão com 400 espécies de árvores e arbustos. O local ainda conta com um pequeno museu com a história da região.