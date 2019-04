O Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial do Paraná, estará promove palestra que será ministrada por Carolina Moura Lebbos , Juiza Federal Substituta na 12ª Vara Federal de Curitiba que abordará o tema “Mutação de Paradigma no Combate à Criminalidade: Reflexos Práticos”.

Ela já foi destaque na imprensa nacional por ser responsável pelas decisões sobre a custódia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela é tida como uma magistrada discreta, técnica e rígida por advogados cujos clientes foram presos na Operação Lava Jato. A palestra será dia 8 de abril (segunda-feira), a partir das 19h00 na sede da ACP. Mais informações com pelo e-mail adriana.ponchek@acp.org.br ou pelo fone 3320-2978.