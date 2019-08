O juiz corregedor Paulo Eduardo de Almeida Sorci, do departamento estadual de execução criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo.

“O d. juízo de Curitiba autorizou a transferência do apenado do atual local de custódia, ou seja, a sede da Polícia Federal do Paraná, para estabelecimento localizado no Estado de São Paulo, solicitando a este juízo da capital a indicação do estabelecimento onde o apenado deverá permanecer recolhido”, disse o juiz em sua decisão.

Segundo ele, Lula deverá ficar custodiado na Penitenciária II de Tremembé, Dr. José Augusto César Salgado.

A reportagem apurou que uma cela do presídio já foi esvaziada para que o ex-presidente seja transferido ao local.

A defesa de Lula avalia que decisão irá tomar a respeito da determinação.