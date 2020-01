Judy: estreia nas telas

Renée Zellweger, vencedora do Globo de Ouro e do SAG Awards e indicada ao Oscar 2020, merece uma ida ao cinema para ver Judy-Muito Além do Arco-Íris, que estreia nesta quinta dia 30. O filme é uma cinebiografia de Judy Garland, atriz que se tornou ídolo de Hollywood ao personificar Dorothy em O Mágico de Oz, quando cantar a música lembrada agora nesse título.

O roteiro, contudo, não empolga. A vida da atriz é contada a partir de uma peça teatral -End of the Rainbow, de Peter Quilter. Começa com cenas da menina em O Mágico de Oz, desde logo situando a origem do drama de Judy, então nas mãos de Louis B. Mayer (Richard Cordery), um dos poderosos de Hollywood dos anos 30. Mas a história é situada em 1968, em Londres, onde Judy Garland faz shows apenas pelo tilintar da bilheteria.

O álcool e as pílulas para combater a insônia a devastavam física e emocionalmente.

No filme dirigido por Rupert Goold, o drama de Judy resume-se à perda da posse dos filhos menores – Lorna (Bella Ramsey) e Joey (Lewin Lloyd). A filha Liza Minelli aparece em uma única cena (que pena!). Os melhores momentos do enredo ficam em torno de um casal gay e com a presença de um figurante de luxo, o ator inglês Michael Gambon.

De resto, em 9 de fevereiro, com transmissão pela TNT, confira se Renér Zellweger leva ou não o Oscar de melhor atriz. Ou se engordou alguns quilinhos.

Ela é o filme. Magra de dar dó, a atriz consegue uma inesperada semelhança com a personagem, convence atrás da maquiagem (quesito indicado ao Oscar com justiça) e canta – como canta!