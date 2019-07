O governador Carlos Massa Ratinho Junior se encontrou nesta segunda-feira (15), em Nova York, com representantes do banco JP Morgan para tratar de parcerias entre o Estado e a instituição, uma das maiores corporações do sistema financeiro mundial. O tema da reunião foram projetos de Parceria Público-Privadas (PPPs).

Ratinho Junior conversou com Michael Mcdonough, diretor administrativo e chefe global de produtos corporativos do JP Morgan e com os executivos Joan Tapia e Dominick Fulgieri.

“É importante para o nosso Estado ter esta interlocução com uma instituição financeira de atuação global. Isso contribui para fomentar novos investimentos no Paraná”, destacou o governador, lembrando que a lei paranaense na área de concessões de PPPs é uma das mais modernas do Brasil.

Uma das ideias apresentadas é a formação de um fundo de longo prazo, com a participação do JP Morgan, Fomento Paraná e apoio da Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), fundo garantidor vinculado ao Banco Mundial.

Segundo Joan Tapia, o JP Morgan tem conhecimento dos projetos do Paraná e tem recebido muitas boas notícias do Estado. Ele destacou o caso da Klabin, que investe R$ 9,1 bilhões no Paraná. Segundo ele, o banco quer apoiar iniciativas que tenham como foco a sustentabilidade e o desenvolvimento social.

Antes da reunião com executivos do JP Morgan, o governador teve encontro com o diplomata brasileiro Philip Gough, ministro conselheiro da Missão Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

Ratinho Junior também se reuniu com o embaixador Mauro Vieira, ex-ministro de Relações Exteriores e representante permanente do Brasil junto à ONU. Eles falaram sobre os dois eventos que terão a participação do Paraná.

Vieira destacou a importância política das conferências que ocorrem nesta semana e disse que o encontro para tratar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) está entre os três mais importantes das Nações Unidas, ao lado Assembleia Geral da entidade.

Ratinho Junior lidera uma missão do Paraná que cumpre uma extensa agenda em Nova York. A convite da World Family Organization (WFO) o Estado vai apresentar os avanços na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nesta segunda. Na terça (16), o governador participa do Fórum das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (High-Level Political Forum).

Na quarta-feira acontece a terceira edição do Paraná Day, a primeira internacional. O encontro empresarial será na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, também em Nova York, e tem parceria do Banco do Brasil.

A agenda segue no dia 18, com reunião no escritório da Microsoft. O compromisso tem como objetivo ampliar as discussões em torno de tecnologias voltadas a administração pública. Os últimos compromissos da missão paranaenses serão visitas técnicas à polícia de Nova York para troca de experiências na área de segurança.