Jovens universitários vivem e defendem agroecologia no litoral

Eles estão na faixa dos 20 aos 35 anos. A maior parte deles tem nível universitário. São daqui e de outros estados. E escolheram a região litorânea do Paraná para colocar em prática uma filosofia de vida toda em sintonia com a natureza. Na área rural do município de Morretes, por exemplo, já existem pelo menos cinco comunidades desses jovens defensores da agroecologia e dos saberes de outrora.

Das suas propriedades, querem tirar a própria subsistência – com alimentos livres de agrotóxicos –, e também renda; porém, sem agredir bens preciosos: a flora e fauna da Mata Atlântica, o solo fértil e a água abundante.

BIOCONSTRUÇÃO

Numa dessas comunidades em implantação, oito casais – entre eles, paranaenses, mineiros e paulistas – alternam o trabalho na roça com a construção de suas moradias e outras tarefas de fim comum.

Em regime de mutirão, as casas estão sendo erguidas dentro do conceito da bioconstrução. Aproveitando bambu, madeira local, areia e barro, experimentam com sucesso técnicas aperfeiçoadas de pau-a-pique e adobe.

Nos alicerces, pneus descartados. E para entrada de luz, além de janelas, paredes estruturadas com garrafas de vidro coloridas, numa agradável e funcional estética.

AGROECOLOGIA

Nas áreas abertas ao cultivo, especificamente nessa nova comunidade de Morretes, aos pés da Serra do Mar, prevalece a proposta de agroecologia.

Num mesmo canteiro, sucedem-se mudas de verduras, legumes, árvores frutíferas e até de espécies de madeira nobre e crescimento lento (aposentadoria do futuro). A renda da propriedade ainda resultará da venda de palmito pupunha in natura e da poupa de araçá e de açaí, esse, das palmeiras da região, asseguram, mais nutritivo em comparação ao extraído no norte do país.

No eixo dessa volta às origens, mas com olhar para um futuro saudável e menos estressante, são adotados o escambo – quem produz feijão troca por tomate, exemplificando –, métodos apropriados de manejo da terra, técnicas de agricultura orgânica, respeito total à natureza, trabalho compartilhado…

Ney garante todo apoio a quem atua na sócioeducação

O secretário da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Ney Leprevost, visitou na quinta-feira (14) os menores que estão cumprindo medidas socioeducativas no Centro de Socioeducação (Cense) Curitiba. A unidade é responsável pela execução da medida socioeducativa de crianças e adolescentes com idade entre 12 e 18 anos incompletos, encaminhada por ordem judicial.

TUDO NOVO

O Cense Curitiba, a exemplo de outras localizadas no interior do Estado, está sendo beneficiado com roupas novas para os meninos, mobiliário adequado e equipamentos. Os internos vão receber, ainda no primeiro semestre deste ano, novos itens de vestuário (camisetas, bermudas, regatas, calças de moletom, conjunto de agasalho, jaquetas, tênis, chinelos, roupas íntimas) e, ao longo do ano, três mil novos colchões serão destinados a todas as unidades socioeducativas do estado, que englobam 19 Centros de Socioeducação e oito Casas de Semiliberdade.

AMPLOS INVESTIMENTOS

“Os investimentos ultrapassam R$ 1,2 milhão”, informou Ney Leprevost, anunciando que as unidades terão em breve novos rádios comunicadores e outros equipamentos mais modernos para a revista de visitantes às unidades, explicou.

TAREFA HERCÚLEA

“Vamos trabalhar com ressocialização; junto com o Coronel Pancotti, diretor da área, iremos melhorar todas as instalações dos Censes, melhorar a segurança, comprar materiais para as professoras poderem trabalhar com as crianças e adolescentes em mais aulas de artes e música, vamos comprar mais livros para as bibliotecas das unidades. Esse é um grande desafio que estamos assumindo aqui. É uma tarefa hercúlea, mas com o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e de todos os envolvidos nos vamos conseguir”, disse o secretário.

ACP e Gláucio homenageiam Ivan Schmidt

O presidente da Associação Comercial do Paraná, Gláucio Geara, é mesmo alguém que valoriza a comunicação jornalística profissional. Até por isso, decidiu dar a uma das salas da ACP o nome do jornalista Ivan Schmidt, que por anos foi redator da Casa do Barão do Serro Azul. Ele morreu há poucos meses.

Schmidt, um setentão, pertenceu à geração os jornalistas que fizeram carreira na profissão, em Curitiba, a partir dos anos 1970. Tinha ótima base cultural, parte recebida no curso de Teologia da Igreja Adventista, do qual chegou ser pastor, no começo da vida adulta.

Trabalhou em vários veículos da imprensa, era um primoroso redator e conhecia, como pouco, os meandros do agronegócio e das políticas públicas para esse setor.

NÃO PODE ESQUECER

Espero que Gláucio convide para a solenidade da inauguração sala gente como o escritor João Manuel Simões, um dos referenciais da literatura paranaense de fôlego (não o das meras edições de livros), para o qual Schmidt escreveu prefácios de duas de suas obras.

Cidade paranaense leiloa ônibus histórico fabricado em 1982

Quem arrematar o veículo, terá na garagem um mito do transporte rodoviário

Mercedes é um pequeno município que fica no interior do Paraná, fundado em 11 de novembro de 1952 pelo pioneiro Afonso Zanelato. O nome homenageia a então jovem e atraente paraguaia Mercedes Salvim, filha de outro pioneiro que trabalhava na extração de madeiras da região.

Originalmente território ligado ao município de Campo Mourão, foi desmembrado e tornou-se município em setembro de 1993.

MERCEDES LEILOA MERCEDES

História à parte, o detalhe está no leilão que a prefeitura realizará este mês: trata-se de um ônibus Mercedes-Benz OF-113, ano 1982, encarroçado em Joinville pela antiga Nielson – hoje Busscar, modelo Diplomata 2.40. O coletivo, com capacidade para 39 passageiros, avaliado em R$ 14 mil, muito viajou Brasil afora nesses anos todos, e sua última tarefa foi conduzir alunos da rede de ensino da Prefeitura de Mercedes.

A SAGA DOS NIELSON

A antiga Carrocerias Nielson foi fundada em 1946 por Augusto Nielson, depois sucedido pelos filhos e netos, quando alterou a razão social para Busscar, até pedir falência, em 2008. Hoje, recuperada e controlada pelo grupo paulista Caio/Induscar, a fábrica, que já foi a segunda montadora de ônibus do país, perdendo apenas para a Marcopolo, de Caxias do Sul, voltou ao mercado.

PRODUÇÃO FOI DE 15,5 MIL ÔNIBUS

O modelo leiloado – Diplomata – foi o mais produzido pela indústria joinvilense no correr de 27 anos. Ao todo, a estimativa é de que 15,5 mil unidades deixaram a montadora no período e utilizadas pelas principais empresas de transporte rodoviário. Até 1969 produziu-se a primeira geração com o nome apenas de Diplomata. Na sequência vieram as versões Diplomata JO e Diplomata BR. E a terceira geração, bem mais ampla, abarcou o Diplomata 2.40, além dos modelos, maiores, 2.50, 2.60, 2.60 Super, além dos modelos Articulado e Diplomata 3.10, 3.30, 3.50 e 3.80.

Quem adquirir o modelo a ser leiloado, terá na garagem não só um ônibus bem conservado, mas uma pérola que remete à história do rodoviarismo brasileiro nos últimos 50 anos. Em resumo: um mito.

(colaboração de Raul G.Urban)

FATO/ FOTOS

Brad Guidi: Uma vida dedicada à inclusão

Com um convite especial feito pelo publicitário José Dionísio Rodrigues, seu “irmão-brasileiro” das épocas de intercâmbio, o norte-americano Brad Guidi veio ao Brasil para compartilhar sua trajetória frente ao Camp Big Sky com instituições do terceiro setor apoiadas pelo Grupo OM Marketing & Comunicação.

ONG que oferece experiências ao ar livre para crianças e adultos com deficiência (como pesca e marcenaria) localizada em Illinois (EUA), o Camp Big Sky impactou positivamente apenas em 2018 mais de 2,5 mil pessoas de mais de 12 países. “Acreditamos no valor do indivíduo e em sua capacidade de prosperar. Queremos que as pessoas com deficiência vivam uma vida como qualquer outra, por isso ajudamos os campistas a terem mais autonomia para ingressar com êxito na vida adulta e no convívio em sociedade”, disse Guidi.

Conheça o trabalho em http://campbigsky.org/.

Vereadores paranaenses apoiam projeto que pede permanência de armas de serviço a policiais inativos

As Câmaras de Vereadores de Cascavel e Medianeira emitiram esta semana Moção de Apoio ao Projeto de Lei 006/2019, de autoria do Deputado Estadual Requião Filho (MDB), que propõe a permanência da posse de arma de serviço aos policiais paranaenses que forem para a reserva ou ficarem inativos. Os ofícios foram encaminhados a Assembleia Legislativa para que a presidência da Casa vote a proposta com urgência.

No texto do projeto, Requião Filho explica que o policial interessado poderá permanecer com sua arma de serviço de maneira vitalícia ou por desistência voluntária, tendo que ser posteriormente devolvida ao Estado.

“Como cidadãos e, especialmente, como guardiões da segurança pública, nada mais justo do que, se preenchidas todas as exigências, os policiais paranaenses possam também permanecer mais seguros quando estiverem na reserva ou aposentados”, justificou.

DOS LEITORES

Wasyl contesta Mônica sobre Guaíra

A questão da segurança do Pequeno Auditório do Guaíra continua rendendo:

a) Wasyl Stuparyk publicou carta ao governador, no FaceBook e nesta coluna, dizendo que o auditório Salvador de Ferrante tem todas as condições de insegurança, no caso de uma emergência, para fuga da plateia;

b) Mônica Rischbieter, superintendente do TG, mandou carta à coluna/blog, dizendo o contrário: alegou que está tudo OK, inclusive com licença dos Bombeiros, para funcionamento do TG;

c) Agora, Wasyl replica Mônica e reafirma suas acusações:

Caro jornalista:

Lamento, professor Aroldo Murá, mas não é verdade a afirmativa. (da Mônica Rischbieter). Quanto ao Corpo de Bombeiros ter expedido “certificado de liberação “, devo lembrar que a Vale também possuía certificado de regularidade. Como disse e repito, existe uma teimosia ímpar e a tragédia um dia poderá acontecer.

Desafio a Mônica Rischbieter, a quem respeito como excelente administradora e ao que escreveu o engenheiro, senhor Rubens Meister, a me apontarem a “saída de incêndio” para evacuar o auditório Salvador de Ferrante, casa haja um sinistro no Hall do auditório.

“É BRINCADEIRA”

Se eles, em suas manifestações, se referem a pequena porta, a direita da plateia, com a possibilidade de vazão de no máximo duas pessoas por vez, isso é brincadeira… absolutamente irresponsabilidade.

Por outro lado, repito, se houver fogo no saguão do teatro, como sairão as quase 200 pessoas que estariam acomodadas no balcão do teatro?

RETIRADA DA PLATÉIA

Por favor, se acham que a denúncia não é verdadeira, ofereçam uma forma prática de retirar as pessoas do balcão do teatro?

Olha senhora Mônica Rischbieter, você sabe bem, e sempre coloquei isso – que todos superintendentes que conheci nos meus quase 20 anos de Teatro Guaíra – receberam alertas dos Bombeiros, montaram processos e foram impedidos de seguir adiante pela construtora, e o governo não apoiou a ideia.

BRIGADAS AJUDAM

Brigadas de incêndio ajudam, mas em caso de sinistro rápido, nada poderão fazer. Isso está mais do que provado em inúmeros casos que ocorreram. Ou será que o Museu Nacional também não tinha Brigada e funcionários treinados? Poltronas com tecido anti chamas, brincadeira. O CT do Flamengo também tinha revestimento de espuma “anti chamas” e vimos as consequências.

SAÍDA PELA TIBAGI

Agora pergunto, qual o problema, qual a dificuldade de existir uma porta de emergência com saída para a rua Tibagi? Lembro que o cine Palácio tinha 3 portas de saída para a Voluntário da Pátria. O Cine Avenida, tinha portas de emergência para a Pérgola. Por que o Guairinha não pode ter portas de emergência para a Rua Tibagi, que escoaria o público em poucos segundos?

Depois do erro que cometeram com o Guairinha, no Guairão construíram portas laterais de emergência, dos dois lados.

WASYL STUPARYK, memorialista digital, Curitiba

Projeto de Arns aprimora critérios para concessão do Benefício da Prestação Continuada

Melhorias são reivindicadas por familiares de pessoas com deficiência que saem às ruas neste sábado, 16, em todo o Brasil

Neste sábado (16), a partir das 9 horas da manhã, acontece em vários estados a manifestação “Eu Empurro essa Causa”, organizada com o objetivo de reivindicar mudanças nos critérios de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) concedido às pessoas com deficiência.

As alterações nas regras do BPC estão sendo debatidas pelo Congresso Nacional em função da Medida Provisória 871/2019, apresentada no início do ano pelo Poder Executivo com a intenção de combater irregularidades em benefícios previdenciários e assistenciais.

MUDANÇAS

Nesta semana, o senador Flávio Arns apresentou propostas de emendas à MP, sendo que uma delas prevê mudanças no critério de concessão do BPC para idosos e pessoas com deficiência.

O Benefício de Prestação Continuada é um recurso direcionado para idosos e para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Os recursos para o BPC são provenientes do Ministério da Cidadania e não da Previdência Social.

MEIO SALÁRIO

Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda per capita mensal do grupo familiar seja menor que um quarto do salário-mínimo, ou seja, cerca de R$ 250,00. A proposta de Arns altera este valor para meio salário-mínimo, aumentando o valor de corte para R$ 499,00. “O valor de corte atual é extremamente baixo”, avalia Arns.

OUTRA MUDANÇA

Outra mudança proposta é que, no cálculo da renda mensal per capita familiar, não sejam computados o BPC já concedido a outro membro da família. Assim, por exemplo, numa família com dois filhos com deficiência, se um já receber o BPC, esse valor não será contado para a concessão do BPC do irmão.

A emenda também prevê que gastos com saúde, educação, alimentação e moradia sejam excluídos deste cálculo. “Essa medida é importante porque há muitas famílias que arcam com elevados custos de medicamentos.

VALOR LÍQUIDO

Além disso, ainda sobre o cálculo para concessão do BPC, não será considerado o valor bruto dos rendimentos, mas o líquido, pois é esse valor que efetivamente é utilizado. A emenda ainda prevê que a pessoa idosa ou com deficiência que receba o BPC possa receber um abono anual, uma espécie de 13º salário.

Previdência na mídia digital

Daniel Braga, que já é responsável pelas redes sociais de João Doria, Marcelo Crivella e de Henrique Meirelles na eleição de 2018, foi contratado pelo Palácio do Planalto para cuidar da campanha pró Reforma da Previdência nas mídias digitais.

(O GLOBO)

Bebiano fica, reina paz

O chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, garantiu a Gustavo Bebiano que ele ficará no Governo, se assim o quiser.

O ministro disse estar disposto a colocar água na fervura.

Das negociações com o presidente, feitas pelo general Santa Cruz e Onix, teria ficado acertado que os filhos do presidente ficarão longe do Governo.

ATUALIDADES:

Papa expulsa da Igreja outros dois bispos chilenos

Os bispos foram “demitidos” do estado clerical “como resultado de atos manifestos de abuso de menores”

ALETEIA/agências de notícias

O papa anunciou a expulsão da Igreja de outros dois bispos chilenos por abusos sexuais de menores, ao término de uma audiência privada no Vaticano com o presidente chileno, Sebastián Piñera, em um novo gesto para acabar com a pedofilia na Igreja.

Os bispos Francisco José Cox Huneeis, arcebispo emérito de La Serena, e Marco Antonio Ordenes Fernández, arcebispo emérito de Iquique, receberam a maior punição da Igreja Católica “como resultado de atos manifestos de abuso de menores”, afirmou a Santa Sé em um comunicado.

Os bispos foram “demitidos” do estado clerical “como resultado de atos manifestos de abuso de menores”, afirmou a Santa Sé, citando um artigo específico no documento “Sacramentorum Santitatis Tutela”.

A decisão foi adotada pelo papa na quinta-feira, 11 de outubro, e “não admite recurso”, diz a nota indicando que os dois bispos foram informados em suas respectivas residências por seus superiores.

VISITA DO PRESIDENTE

O anúncio feito por ocasião da visita do presidente chileno ao Vaticano foi interpretado como uma mensagem concreta de que o pontífice está determinado a aplicar com firmeza a “tolerância zero” contra a pedofilia.

A questão foi abordada pelos dois líderes durante a reunião privada na biblioteca particular do papa.

“Tivemos um encontro muito bom e franco com o Papa Francisco, falamos sobre a difícil situação em que vive a Igreja no Chile. Compartilhamos a esperança de que a Igreja possa viver um verdadeiro renascimento e recuperar o afeto e a proximidade do povo de Deus “, disse Piñera em declarações à imprensa no final da reunião, negando-se a responder às perguntas dos jornalistas.

Além da questão delicada da pedofilia, Piñera, que também se reuniu com o número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, tratou de outra questão delicada que envolve o direito internacional e a soberania, o pedido da Bolívia de ter uma saída para o mar.

FERIDAS DOLOROSAS

Por sua parte, o Vaticano reconheceu em uma nota que os dois líderes abordaram “a ferida dolorosa do abuso infantil”, enfatizando “o compromisso de todos em colaboração para combater e prevenir a perpetração desses crimes e sua ocultação”.

Em 28 de setembro, o papa expulsou do sacerdócio o influente religioso chileno Fernando Karadima, 88 anos, que formou vários bispos.

Francisco está comprometido com a limpeza da Igreja chilena, atormentada por acusações de abuso sexual de menores e até agora afastou nove bispos.

Em maio último, os bispos chilenos, com mais de trinta anos de vida apostólica, apresentaram sua renúncia em bloco após o encontro com Francisco.

INVESTIGAÇÕES

O Ministério Público chileno investiga mais de cem bispos, padres e leigos como autores ou acobertadores em casos de abuso sexual de menores e adultos que se estenderam por quase seis décadas, e solicita informações sobre eles do Vaticano.

Em sua cruzada contra a pedofilia dentro da Igreja, Francisco aceitou no sábado a renúncia do cardeal americano Donald Wuerl, 77 anos, a sua posição de arcebispo de Washington, depois das suspeitas de acobertar casos de abusos sexuais.

Diante da magnitude do fenômeno da pedofilia no meio clerical, o pontífice argentino convocou para fevereiro 2019, no Vaticano, os presidentes de todas as conferências episcopais do mundo para elaborar medidas para “proteger os menores” de idade dentro da instituição.

AÇÕES DE GOVERNO

Governador recebe presidente do STF e destaca agenda em prol do Paraná

Encontro entre Ratinho Junior e Dias Toffoli, no Palácio Iguaçu, contou com a presença dos três senadores paranaenses, Alvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flavio Arns, além do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Adalberto Xisto Pereira.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta sexta-feira (15), no Palácio Iguaçu, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, e destacou a consolidação de uma agenda de trabalho em favor do Paraná. O ministro Edson Fachin e os senadores Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns também participaram do encontro.

Ratinho Junior, que mais cedo também se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou que há décadas não havia um alinhamento político tão forte em favor no Estado. Ele lembrou que em pouco mais de um mês de governo o Paraná recebeu quatro visitas ministeriais, além dos encontros desta sexta-feira com personalidades importantes do cenário nacional.

“Tivemos a oportunidade de conversar sobre uma agenda positiva para o Estado. O encontro com os três senadores paranaenses é histórico e uma grande oportunidade para alinhar ações de trabalho”, afirmou o governador. “Além disso, receber a cúpula do Corte do nosso País, junto com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, demonstra a harmonia e o bom momento que o Paraná vive”, destacou.

Um dos assuntos tratados foi a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) no Paraná, uma demanda antiga do Estado. O governador afirmou que entende que a questão não é simples, mas que o Estado seguirá defendendo a medida.

O ministro Dias Toffoli ressaltou que a reunião demonstra harmonia entre os poderes e é positiva para o Estado e o País. “O Brasil precisa dessa integração para que volte a crescer e se desenvolver. O gesto do governador, convidando a todos para esse encontro, faz parte desse movimento de fazer com que o Brasil volte a ser um grande País”, disse.