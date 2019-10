Um jovem de 19 anos foi executado com vários tiros em uma praça na Rua Adelino Vessossi, esquina com a Luiz Carlos Bruginski, no bairro Fazendinha, em Curitiba, no início da madrugada desta quarta-feira (30). Um veículo preto, que teria sido usado no crime, foi incendiado em seguida pelos atiradores.

O perito Edimar Cunico, da Policia Cientifica, destacou à Banda B que os tiros foram direcionados à cabeça. “Aqui a praça é bem iluminada e o rapaz levou vários tiros. Os disparos foram na perna e especialmente na cabeça. Foi uma execução realmente”, explicou.

Segundo o delegado Tito Livio Barrichelo, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um dos ocupantes do carro desceu e atirou várias vezes contra a vítima. “Tiros de pistola 9 mm. Este carro,um Honda, foi encontrado em chamas, após possivelmente ter sido usado no crime. São as informações que temos no momento”, disse.

O corpo do jovem foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).

Fonte: Banda B