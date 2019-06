Mestre em Direito no Brasil e Estados Unidos, José Vinícius Bicalho Costa Jr. é presença confirmada na 2ª Jornada Empreendedora, maior evento do setor de empreendedorismo dos Estados Unidos. Com vasta experiência em negócios internacionais, o fundador e CEO da Bicalho Consultoria Legal – empresa especializada em consultoria jurídica, contábil, tributária e outras soluções empresariais – vai abordar o tema: “Imigração e planejamento pré-imigratório para brasileiros nos EUA”, durante os dias 03, 04 e 05 de julho, no Hotel Loews Sapphire, em Orlando.

Há 17 anos no mercado, a empresa conta com equipes multidisciplinares e filiais espalhadas pelo Brasil, Estados Unidos e Portugal. Em seu portfólio, destacam soluções efetivas nas áreas de: Negócios Internacionais (abertura de empresas e registro de marcas, imigração e vistos, tributação e investimentos e negócios); Soluções Corporativas (consultoria jurídica, contabilidade, planejamento patrimonial e recuperação tributária) e Franchising (formatação de franquias e expansão nacional e internacional).

“Somos referência em imigração e internacionalização de negócios. Por entendermos da legislação do Brasil e dos Estados Unidos, conseguimos harmonizar as questões legais dos nossos clientes com soluções sob medida. Com mais de 40 palestras, a Jornada Empreendedora é o evento ideal para os brasileiros que querem internacionalizar sua empresa: é impossível sair de lá sem novas ideias e bons contatos”, explica Bicalho Jr.

Sobre a Bicalho Consultoria Legal

A Bicalho Consultoria Legal é uma empresa especializada em consultoria jurídica, contábil, tributária e outras soluções empresariais que atua de forma preventiva e estratégica, utilizando conhecimentos nos campos do Direito e da Contabilidade de forma a possibilitar o pleno desenvolvimento e expansão dos negócios dos clientes no Brasil ou no exterior.

Sobre a Jornada Empreendedora

A Jornada Empreendedora é o maior evento de empreendedorismo voltado para brasileiros que têm a intenção de internacionalizar sua marca ou empresa. São três dias de palestras e networkings com grandes players do mercado internacional. Durante o evento, serão abordadas mais de 40 palestras, com temas como: seguros, imigração, contabilidade, investimentos, negócios, importação, internacionalização de marcas, registro de marcas e patentes, distribuição de produtos e marketing digital.