Jornada & salário

Acordos individuais sobre redução de jornada e salário, ou de suspensão de contratos de trabalho previstos na MP 936 só serão válidos se as empresas negociarem antes com os sindicatos de trabalhadores, conforme liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. A Central Brasileira do Setor de Serviços solicitou o ingresso como “Amicus Curiae” no julgamento por videoconferência que será realizado amanhã. “A situação de pandemia que vivemos por si só fragiliza e enfraquece investimentos e a própria retomada da economia. Não se pode tornar as soluções mais burocráticas, menos céleres e menos eficientes”, avalia João Diniz

Na rua

Segundo dados do Sebrae, desde início de março 600 mil empresas fecharam as portas e houve 9 milhões de demissões no País.

Dia D

Dia 4 de Maio. Esta é a data-chave no Governo para que o País volte às ruas, no comércio, indústria, educação etc. É questão de sobrevivência, não apenas de saúde.

Respaldo

É provável que o presidente Jair Bolsonaro volte às redes de rádio e TV em duas semanas para cravar que o País está longe do cenário de horror previsto por médicos.

Braços cruzados?

A Associação dos Oficiais Militares do Piauí soltou nota de repúdio a ameaças do Governo do Estado e de prefeituras sobre eventuais decretos que permitirão prisão de quem circular nas ruas nesse cenário de pandemia. Lembram que ninguém é obrigado a fazer algo que não seja pela lei.

Haja gás

A Petrobras, que controla o setor, vai reforçar o refino de gás. Tão ruim quanto ficar sem comida, é ficar sem fogo na panela. A Coluna antecipou dia 7 de abril a escassez de botijão – os que estão à venda em algumas cidades beiram R$ 150, o dobro do preço.

Sofra, brasileiro

O brasileiro merece um diploma de Doutor de sobrevivência em crises. O micro e pequeno empresário negativado no CPF ou Dívida Ativa dos Estados e União tem sido barrado nos bancos: não consegue empréstimos emergenciais. E não são poucos.

Arrombamentos

Várias lojas da Quadra a 408 Sul em Brasília foram arrombadas. Inclusive o famoso restaurante Moisés. Um restaurante japonês demitiu todos os funcionários.

Gira, mundo

Em 2010, Jarbas Vasconcelos (PMDB) disputou o Governo de Pernambuco contra Eduardo Campos (PSB), a quem acusou em debate na TV de usar dinheiro público para cooptar prefeitos e militância. Contratou, à época, o advogado Lêucio Lemos, mas Campos venceu a disputa. Passados 10 anos, o atual senador indicou seu ex-advogado para cuidar da eventual campanha de João Campos à Prefeitura do Recife.

Ataques…

Estudo feito com pela Piemonte Segurança Digital aponta que ataques cibernéticos vão fazer as perdas do setor bancário no Brasil crescerem pelo menos 10 vezes, este ano, subindo de R$ 2 bilhões para R$ 20 bilhões, por causa desse cenário de pandemia.

.cibernéticos

É que cerca de 50 milhões de pessoas foram trabalhar em home office, usando redes domésticas e desprotegidas para acessar ambientes digitais de bancos, sites de e-commerce e dados sigilosos de intranet de corporações. Hackers estão se aproveitando desta vulnerabilidade para roubar dados sigilosos.

Alerta oficial

Aliás, na última quinta-feira, a Polícia Federal emitiu alerta, indicando já ter identificado um crescimento significativo de ameaças cibernéticas desde março.

Apoio total

A Total e o IBP são novos parceiros do programa Unidos contra a Covid-19, da Fiocruz na contribuição para o fundo emergencial de produção de kits para diagnóstico e serviços. A Total Brasil Distribuidora já apoia o Hospital das Clínicas (SP), o Hospital 10 de Julho (Pinda-SP) e o Hospital Santa Casa de Misericórdia (Araxá, MG).

Stories profi

O LinkedIn lançou o LinkedIn Stories no Brasil, que será o primeiro país a testar. Na ferramenta, o usuário compartilha fotos e vídeos de até 20 segundos em seu perfil.

ESPLANADEIRA

# A juíza criminal Marcela Lobo (@marcelaslobo) está entre as 99 mulheres essenciais do Twitter no Brasil, segundo a Revista Bula. # A presidente da AMB, Renata Gil, faz live entrevista amanhã, às 10h, com o ministro do TST Alexandre Belmonte. # A Direcional Engenharia lançou a #segueosonho, campanha de vendas de imóveis 100% digital para SP, MG, RJ, PE, DF, CE e AM. # A FICO, líder mundial em análise preditiva, lançou globalmente evento virtual destinado a ajudar empresas a gerenciar suas operações nessa crise.