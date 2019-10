Em Itaquera, 28ª rodada do Brasileirão: Corinthians 0 x 0 Santos.

No Castelão, em Fortaleza: Ceará 1 x 1 Vasco, gol de Rossi, aos 17′ do 1º tempo. Richard fez bela jogada e cruzou para Rossi, bater de primeira, cruzado. O gol do Ceará foi de Bergerson aos 38′ do 2º tempo, com aprovação do VAR. Vasco da Gama em 11º lugar com 39 pontos. Ceará vai pro 15º lugar com 30 pontos.

Na Fonte Nova: Bahia 2 x 3 Internacional, dois gols de Guerrero aos 7 minutos e aos 28′ do 2º tempo. O outro gol do Inter foi de Parede aos 7′, depois de vacilada da defesa do Bahia. Para o Bahia marcou Artur aos 25′ do 2º tempo. O 2º gol baiano foi de Juninho aos 40′, 2o tempo. O Inter assume a 5ª colocação com 45 pontos. Foi o primeiro jogo do técnico Zé Ricardo.

No Maracanã: Fluminense 1 x 1 Chapecoense, resultado ruim para os dois. A Chape chega aos 18 pontos, em penúltimo lugar. O Fluminense foi melhor em quase todo 1º tempo e criou diversas chances. Chape só ameaçou no gol.

No Mineirão, o Cruzeiro não vence. Só empata, 1 x 1. Cruzeiro é o 1º do rebaixamento com 29 pontos, atrás do Fluminense que, empatou com a Chape, e tem 30 pontos. Assim está a ZR4 agora: Cruzeiro(29), CSA(26), Chapecoense(18) e Avaí(17).

Neste domingo: Grêmio 3 x 0 Botafogo, gols de Maicon, Thaciano e Everton Cebolinha, São Paulo 2 x 0 Atlético-MG, gols de Igor Gomes e Vitor Bueno.