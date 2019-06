Os jogos da Copa América que forem disputados em São Paulo e Porto Alegre não terão venda de cerveja dentro dos estádios. Por conta da lei local, as duas cidades serão as exceções na competição.

A proibição já afeta o torneio desde o seu início. Na sexta-feira (14), a seleção brasileira enfrenta a Bolívia a partir das 21h30 sem que a bebida alcoólica seja comercializada no Morumbi. Antes de a bola rolar, o público também precisará acompanhar ao show de abertura apenas com água e refrigerante.

Nas partidas disputadas no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, a venda de bebidas estará liberada. A informação foi confirmada ao UOL Esporte durante evento realizado hoje em São Paulo para a imprensa.

Durante a Copa do Mundo, o mesmo tipo de problema foi superado com a criação da Lei Geral da Copa, que permitiu que o álcool fosse vendido mesmo nas cidades em que a venda dentro de estádios era proibida.