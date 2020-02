Jogos da Champions na quarta

Champions League hoje: com gol de Gabriel Jesus, Manchester City venceu o Real Madrid de virada no Santiago Bernabéu: 2 a 1. O brasileiro, um dos destaques do jogo, iniciou reação do time inglês na casa do adversário e, quase no fim, sofreu falta que resultou na expulsão de Sergio Ramos.

O Real Madrid até abriu o placar com Isco, já no 2o tempo. Gabriel Jesus (foto) empatou e De Bruyne, de pênalti, fez a vitória inglesa.

Na França, a Juventus não levou perigo a goleiro, e Lyon largou na frente nas 8as de final da Champions. Em dia de boa atuação de Bruno Guimarães, Tousart fez o gol do jogo do Lyon. A Juventus viu Cristiano Ronaldo pouco inspirado e ainda reclamou de dois pênaltis não marcados.

Os jogos de volta serão dia 17 de março.