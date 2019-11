O jogo é bruto. As acusações e denúncias, mais fake news na internet, mostram que a guerra pelo controle portuário do Paraná será crua e mais eivada de discursos emocionais que exposições fundadas na razão. A verdade é que essa discussão acirrada sobre a construção de novo terminal portuário em Pontal do Paraná e sua conveniência socioambiental esconde uma disputa de grandes interesses econômicos pelo controle portuário no Paraná. Enquanto o projeto do novo porto enfrenta a morosidade burocrática e a incapacidade de decisão dos governos, o capital chinês saltou à frente para empalmar a atividade de exportação e, por consequência, o controle direto e indireto da economia nesta área do planeta.

A empresa chinesa CMPort oficializou a compra do principal terminal de cargas do porto de Paranaguá, no Paraná, por R$ 3,2 bilhões. O porto paranaense é o segundo maior do Brasil (perde apenas para o de Santos, em São Paulo) e está localizado em ponto estratégico para escoamento de produtos agrícolas para a China, principalmente soja. A partir de agora, 90% das operações do porto passam pela estatal chinesa. Além disso, os asiáticos devem investir para realizar melhorias no terminal.

Para se decidir pelo investimento, os chineses fizeram uma exigência aos sócios nativos. Impedir que outro porto, especialmente o de Pontal do Paraná, passe a funcionar competitivamente com seu novo negócio. Isso explica a intensa campanha deflagrada contra o novo porto. Entre os chineses e empreiteiros paranaenses cooptados de um lado e o projeto do novo porto de Pontal de outro, abriu-se um espaço de conflagração que inclui como principal instrumento de ataque o uso de ONGs e entidades de defesa do meio-ambiente, dos indígenas, dos pescadores, dos catadores de mariscos, associações que, conscientemente ou não, se colocam a serviço da ocupação pelo capital chinês.

E o povo, nada?

Nesse debate também deveriam entrar as populações da região que vivem sob penúria, com grande taxa de desemprego e miséria, que torcem pelo novo porto de capital nacional. Elas esperam que se abram oportunidades de empregos, de novas atividades e de melhoria geral das condições sociais na área. Mas, neste momento, são mais glamourosas as forças de defesa do meio-ambiente, que não têm constrangimento em usar as alegações mais fictícias, como o risco de um vazamento de petróleo ou de mudança das marés, para falar com uma sociedade que hoje dá mais importância aos furores de ecologistas que à situação social que pede o novo empreendimento.

Cooperação na segurança

Representantes dos ministérios da Justiça e de Segurança dos países-membros do Mercosul e Estados Associados discutem nesta semana, em Foz do Iguaçu (PR), mecanismos para aprimorar a cooperação internacional em áreas de fronteira. Um dos assuntos em avaliação pelas autoridades é a formalização de um modelo de cooperação policial na região.

Em Foz

O encontro, organizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), foi aberto ontem, na Itaipu Binacional, e segue até quarta-feira (6). São cerca de 140 profissionais distribuídos em 12 comissões técnicas. Participam autoridades do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia.

Ideia fixa

Atacar jornais e a TV Globo virou ideia fixa para Jair Bolsonaro. Só fala disso e em segunda entrevista para Record não deixou por menos: “Vamos fechar a Globo”. Ameaça anunciantes da Folha de S.Paulo e da emissora. No jornal, prega corte de assinaturas, mas já surgiu campanha pró-assinaturas. Em Veja, assinaturas continuam sendo cortadas. No Paraná, dois anunciantes locais suspendem suas campanhas da afiliada da Globo. Os grandes anunciantes permanecem na emissora da família Marinho. Bolsonaro também resolveu atacar William Bonner e dizer que ele ganha R$ 800 mil de salário.

Memória

Um lado da história do país recomenda ter cuidado com motoristas, caseiros e porteiros. O motorista Eriberto França foi pivô do esquema PC no governo Collor ao apresentar o Fiat Elba. O caseiro Francenildo Costa derrubou Antônio Palocci, depois que ele, então ministro da Fazenda, mandou quebrar seu sigilo na Caixa para desacreditar que frequentava casa de má fama em Brasília. Agora, aparece um porteiro que promete surpresas.

Dose dupla

No episódio do porteiro do condomínio da Barra, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e o novo PGR Augusto Aras, foram mais que rápidos, formando ao lado de Jair Bolsonaro. Já no delírio do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que andou revivendo o trágico AI-5 dos tempos da ditadura militar, os mesmos Moro e Aras, literalmente, desapareceram.

Até agências

Enquanto espera sua nomeação para Senior Adviser na embaixada brasileira em Washington, o guru da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho está se intrometendo agora até na indicação de nomes para cargos de comando de agências regulatórias. Já se sabe que o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, não escolhe titulares de agências: tudo vem pronto do Planalto. Agora, deve entrar Olavo nesse circuito, pinçando técnicos entre seus pupilos para aparelhar as agências. Olho vivo.

Quem paga

Quem diria: no TCU, as férias dos ministros de 60 dias podem ser vendidas, como acontece em muitas empresas do país. E quando eles querem viajar, inclusive com suas mulheres, arrumam motivos oficiais e aproveitam para dar esticadas – e isso durante todo o ano. E tudo pago com direito público.

Campeões

Enquanto a taxa de juros (Selic) vai, literalmente, ao chão, os grandes bancos sobem juros especialmente de cheque especial e cartão de crédito, já considerados os maiores do mundo. No cheque especial, o Santander é campeão, com 425,03% ao ano; no cartão, é o Itaú, com 297,35% ao ano.

Prefeita gay

A primeira prefeita gay da América Latina, Claudia López, de Bogotá, ganha reportagens nos Estados Unidos e Europa. É assumidíssima, casada com Angélica Lozano López (já usa o sobrenome de Claudia).

De novo

O professor Marco Antônio Villa, que havia sido afastado da Jovem Pan (há quem garanta que por intervenção da Secom), mudou-se, de armas e bagagens, para a rádio Bandeirantes, onde era atração do Jornal Primeira Hora. Agora, também foi afastado de lá, certamente pelos mesmos motivos. Vai se dedicar a seu canal do Youtube.

Obstrução

O assassinato de Marielle Franco acaba de completar 600 dias sem que se saiba quem mandou matá-la. A investigação já passou por diversas tentativas de fraude e agora, o presidente Jair Bolsonaro confessou ter se apropriado de gravações feitas na portaria do condomínio onde mora, na Barra, horas antes da execução da vereadora. Alega que quer preservar o material de quaisquer intervenções e os juristas de plantão afirmam que isso é obstrução de justiça.

Peito aberto

Deve ser uma nova mania: além de Paolla Oliveira, que apareceu no Baile da Bruxa, em São Paulo, com seios nus e mamilos cobertos por uma fita adesiva, também a atriz Marcela Maia decidiu exibir os seus, com mamilos cobertos pela pintura de um olho e tinha mais um estampado na testa.

Amor de irmãos

Carlos Bolsonaro, na semana passada, defendeu seu irmão Eduardo, depois do delírio sobre o AI-5. E em entrevista ao Ratinho, Eduardo fez o mesmo. Ao ser perguntado se Carlos causava problemas ao governo, respondeu: “O Carlos, para mim, é um herói. O Carlos é a pessoa responsável por trazer o presidente mais perto da sociedade, mais perto daquele sentimento das pessoas que elegeram Jair Bolsonaro. O problema não é o Carlos, não”.

Outro nome

Enquanto está afastado por motivos de saúde o ministro do STJ e relator da Lava Jato na corte, Félix Fischer enfrenta uma campanha para tirá-lo do posto. A ofensiva está sendo comandada pela advogada Roberta Maria Rangel, mulher de Dias Toffoli, presidente do STF. Ela quer apresentar o nome de Otavio Luiz Rodrigues Júnior para substituí-lo.

Cortando luxos

A rede varejista Forever 21 no Brasil (está em recuperação judicial nos Estados Unidos) está tentando renegociar os valores de aluguel de suas lojas por aqui. A manutenção dos pontos de venda, especialmente nos shoppings, depende do corte. Os norte-americanos querem até 50%. Quando desembargou no Brasil, a rede aceitou pagar aluguéis de até 20% a 30% superiores à média para garantir espaços em lugares nobres nos shoppings.

Com diploma

O Brasil tem 12,5 milhões de pessoas desempregadas e o jeito é pegar o que aparecer, mesmo com diploma de curso superior. Hoje, o país tem 2,8 milhões de trabalhadores qualificados recebendo um salário mínimo ou menos (até R$ 998), com ensino superior completo ou incompleto. Desse total 45,4% possuem um diploma. O levantamento é da consultoria IDados.