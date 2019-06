Grande fluxo de pessoas, lançamento de lojas e atrações para o público marcaram os primeiros dias do Jockey Plaza Shopping. Nos primeiros cinco dias de funcionamento, o shopping recebeu mais de 400 mil pessoas e está com mais de 70% das operações em funcionamento. “Pelas próximas semanas, novas lojas que estavam em obras abrem ao público e a expectativa é que até o final de julho 90% das operações estejam em funcionamento”, afirma o superintendente Daniel Bueno.

O empresário responsável pela loja de fast fashion de design japonês Miniso em Curitiba, João Francisco Ribeiro, diz que a expectativa do lançamento foi acima da esperada. “A marca está sendo muito bem aceita pelos curitibanos e estamos animados com o movimento do dia-a-dia do shopping”. A loja é a primeira unidade de marca na cidade, presente em mais de 70 países. “Batemos o recorde de vendas por quatro dias consecutivos: vendemos mais que as 48 lojas da Miniso no país”, exalta Ribeiro.

A primeira unidade franqueada do New York Café também está presente no shopping, com movimento expressivo nos primeiros dias de funcionamento. “O público nos abraçou e ajudou a fixar esse novo conceito de Donut Shop. A demanda reprimida da região se mostrou com o grande movimento durante os primeiros dias. Já vendemos mais de mil donuts”, comemora o fundador da marca New York Cafe, Luiz Santo.

E ainda, mais lojistas comemoram os resultados dos primeiros dias do novo shopping. “Sem dúvida nenhuma trata-se de um grande empreendimento, um marco em uma região carente, que merecia um shopping desse porte. Os primeiros dias confirmaram isso: uma visitação expressiva, um fluxo de pessoas muito grande. O shopping é grande, amplo, muito gostoso de andar”, afirma o diretor comercial & operações da Taco, Mario Goldberg. A Taco é uma marca consolidada nacionalmente, mas que não estava em Curitiba. “O Jockey Plaza é um shopping novo, com lojas que não estavam presentes na cidade, e isso o torna ainda mais atrativo. Os primeiros dias de vendas foram bem satisfatórios, com grande aceitação da marca pelos curitibanos”, completa Goldberg.

O empreendimento possui 18 lojas âncoras e 16 megalojas, em dois pisos, com 11 elevadores e 14 escadas rolantes. Com um vasto mix de lojas e serviços, o Jockey Plaza Shopping se propõe a atender de forma democrática todos os seus perfis de público, já que é o único empreendimento em um raio de influência primário e tende a abastecer uma população ampla e carente de opções de compra, entretenimento e lazer.

Gastronomia

A praça de alimentação, com 28 operações de casual food, com vista panorâmica para a pista de corrida do Jockey Clube, é um atrativo a parte. “O movimento foi intenso durante todo o período de funcionamento do shopping, o que afirma o anseio deste público, não só pelas compras, mas também por opções gastronômicas na região”, afirma Daniel Bueno. Quiosques, lojas de doces e cafés, presentes no entorno da praça, também completam as sugestões para a gastronomia.

Arquitetura e estrutura

O projeto arquitetônico teve seu início nas mãos do arquiteto Manoel Doria, e a iluminação é assinada pelo lighting designer norte-americano Theo Kondos. O arquiteto Arthur Casas é responsável pela concepção do interior e fachada do shopping, e convidou Renata Tilli para assinar o paisagismo. O projeto prioriza espaços amplos, iluminação natural e muita área verde, e busca ressignificar o lazer, remetendo o empreendimento a uma extensão de um espaço externo, como um parque, uma praça ou a própria rua.

O diretor do Grupo Tacla Shopping, Aníbal Tacla, afirma que o shopping traz o que existe de mais moderno nesse tipo de projeto, mas com um ar casual e confortável. “A atmosfera do shopping proporciona aos clientes bem-estar, comodidade e experiências.” A grande beleza estética do projeto está no design do forro e iluminação, o qual traz distintas formas geométricas, as quais também estão aplicadas no mobiliário, fachada e paisagismo externo. O piso escolhido para toda área do mall, de design italiano, foi criado em lote único para o Jockey Plaza e, além de alta resistência, por sua tonalidade clara traz amplitude.

Outro grande diferencial é a praça de alimentação: no lugar das mesas e cadeiras enfileiradas, novos formatos como nichos cercados por ilhas de vegetação, proporcionam maior privacidade aos grupos; além de mesas altas e compartilhadas, mesas com as linhas geométricas e capacidade de cinco lugares, e mesas com acessórios para facilitar o dia-a-dia: ganchos para pendurar bolsas e carregadores de eletrônicos via USB. A vista panorâmica da praça de alimentação para o hipódromo do Jockey Club permite integração com a paisagem, e o forro acústico no teto traz conforto, criando uma experiencia íntima e calma para quem estiver desfrutando do local.

Acesso e entorno

O novo shopping está situado no Tarumã, com três acessos principais: dois pela R. Konrad Adenauer, 370 (estacionamentos, entrada de pedestres e táxis) e um pela frente, na Rua Victor Ferreira do Amaral, 2121 que dará acesso a entrada de pedestres.

O shopping conta com dois pisos de garagem coberta, com capacidade para 3500 vagas, além de estacionamento em pátio externo com capacidade para mais 700 carros.