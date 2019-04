Uma das labels mais famosas e cobiçadas do mundo inaugurou a primeira pop up store no ParkShoppingBarigüi nessa quinta-feira (25). Com suas inconfundíveis cores em preto, branco e bege, frascos minimalistas e sofisticadas fragrâncias, velas, produtos de banho e artigos para casa, Jo Malone London expande sua área de atuação e impressiona o público curitibano mais uma vez provando que suas combinações e alquimias são únicas. A nova unidade fica no piso térreo do shopping, próximo à M.A.C Cosmetics, e está aberta ao público a partir das 11h.

A pop up venderá os produtos das três principais categorias da marca: Home, Cologne e Bath&Body e apresenta as principais fragrâncias da marca. Além das versões originais como Lime Basil & Mandarin Cologne (uma mistura de manjericão apimentado, tomilho branco aromático e limões), Pomegranate Noir (uma combinação de romã com pimenta rosa e lírio Casablanca) e a icônica English Pear & Freesia (buquê de frésias brancas, âmbar, patchouli e madeiras), a loja vai oferecer o serviço de Fragrance Combining™. Acompanhado por um Mestre Perfumista, o cliente pode harmonizar ingredientes da mais alta qualidade para criar um perfume exclusivo e original que expressa sua identidade.

Por ora a marca abrirá lojas apenas em formato pop up em períodos sazonais, mas a diretora Daniela Munhoz acredita no fortalecimento e crescimento da Jo Malone London no Paraná.

“O público curitibano é muito querido pela marca e estamos felizes em chegar ao ParkShoppingBarigüi para ampliar nossa atuação na cidade. Temos certeza que teremos uma excelente performance e entregaremos a experiência Jo Malone London ao consumidor e clientes do shopping!”, garante a diretora.