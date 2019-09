A companhia aérea chilena de baixo custo JetSmart fará voos regulares, duas vezes por semana, ligando Foz do Iguaçu a Santiago do Chile, a partir do dia 5 de janeiro de 2020. O anúncio foi feito na terça-feira 24, em Salvador, para onde a companhia low cost também vai voar.

Ao todo serão três destinos brasileiros que receberão voos diretos da JetSmart a partir de Santiago: Foz do Iguaçu, Salvador e São Paulo. A companhia também manifestou interesse em operar voos domésticos no mercado brasileiro, mas ainda não tem data para começar.

As passagens começaram a ser comercializadas no dia 24 de setembro, com preços a partir de R$269 por trecho (já com taxas) nos voos para Salvador e Foz do Iguaçu, e a partir de R$299 para a capital paulista. A frota da JetSmart é composta de seis aeronaves Airbus A320neo, todas novas.

O prefeito Chico Brasileiro, juntamente com o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, e a consultora contratada pelo Fundo Iguaçu, Gisele Antunes, participaram do evento na Bahia, onde o CEO e fundador da companhia, Estuardo Ortiz, fez o anúncio oficial.

A JetSmart é uma companhia aérea de baixo custo pertencente ao fundo americano Índigo Partners, que possui outras três empresas aéreas nos EUA (Frontier), Hungria (Wizz) e México (Volaris).