Jeep Compass ganha série especial de luxo

Quem quiser comprar uma série especial de luxo do Jeep Compass tem até o dia 4 de abril para encomendar uma edição S do modelo. Com uma entrada de R$ 5.000, pode escolher entre o exclusivo marrom metálico ou o branco perolizado. O restante dos R$ 187.990 pedidos pelo carro podem ser pagos depois.

A versão tem o pacote mais completo de equipamentos disponível para o modelo, com destaque para as tecnologias de condução autônoma. O SUV tem controle de cruzeiro adaptativo, aviso de colisão frontal, monitoramento de mudança de faixa com correção ativa (vira o volante para manter na linha) e assistente de estacionamento.

O Compass S também tem monitoramento de pontos cegos e controle automático dos faróis (abaixa o facho se vier um carro no sentido contrário). O banco do motorista é elétrico, o motor pode ser ligado à distância e o som é da marca Beats com oito alto-falantes mais um subwoofer.

O motor é o 2.0 diesel de 170 cv de potência acoplado a um câmbio automático de oito marchas. No visual, a série é identificada pelas rodas 19″ pintadas de grafite. O mesmo tom está nos logotipos, contornos dos faróis de neblina e das fendas da grade.