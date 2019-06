Nos dias 15 e 16 de junho, acontece a 7ª edição do Jardim Animal, no estacionamento G1 do Shopping Jardim das Américas. O evento será realizado em parceria com diversos protetores da cidade e a loja UAU Pet Center.

Vários cães e gatos estarão disponíveis para adoção neste final de semana. No UAU Pet Center, loja pet do mall, estarão à venda diversas roupinhas, caminhas, acessórios, rações, petiscos especiais e muito mais. Dentro da programação haverá ainda um bate-papo com adestradores da empresa Bella Guia com dicas de treinamento para os pets e um minicircuito para demonstração das atividades.

Para marcar o evento, o público participante pode doar pacotes de rações que serão distribuídos entre as entidades protetoras participantes.

Vale dizer ainda que o Shopping Jardim das Américas é Pet Friendly e possui cata caca e bebedouro pet para refrescar os amiguinhos. Os peludinhos são bem-vindos ao mall e são permitidos nas áreas comuns – com exceção da praça de alimentação e cafés. Apenas os cães-guia podem circular por todas as áreas do shopping.

O UAU Pet Center é uma loja completa: possui consultório veterinário, além de banho e tosa. A loja tem ainda um espaço especial focado na venda de alimentação natural produzida por nutricionistas. Marque na agenda: o Jardim Animal acontece nos dias 15 e 16 de junho, das 11h às 17h, no estacionamento G1 do Shopping. O evento é gratuito.