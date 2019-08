Na quarta-feira, o Japão retirou oficialmente a Coreia do Sul de uma lista de parceiros econômicos beneficiados com procedimentos simplificados para exportação. Com isso, um recente embate entre os dois países se intensifica.

Sob os novos regulamentos algumas empresas precisarão apresentar maior números de documentos, desacelerando o processo de exportação. Tóquio anunciou a mudança ainda este mês.

Segundo Yoshihide Suga, secretário-chefe do gabinete japonês, o país tomou tal decisão para controlar de maneira apropriada seu sistema de exportação devido a preocupações com a segurança nacional.

Ainda na quarta-feira, o governo sul-coreano realizou uma reunião para discutir os próximos passos a serem tomados.

Seul rejeita a explicação japonesa quanto à segurança. Em vez disso, afirma se tratar de uma ação com motivação política e referente a insatisfações quanto ao período da guerra.

O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Lee Nak-yon, declarou ser extremamente lamentável que o Japão tenha tomado tal medida injusta. Ele disse repetir seus pedidos para que o governo japonês discuta sinceramente maneiras que não deteriorem a relação entre Coreia do Sul e Japão, mas sim que a recuperem.

Caso a diplomacia falhe, Seul possui um plano alternativo. Seu premiê repetiu a promessa do país de apelar da decisão do Japão junto à Organização Mundial do Comércio.

Com NHK