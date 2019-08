O gabinete do governo japonês está levando adiante um plano de retirar a Coreia do Sul de sua lista de nações beneficiadas com procedimentos simplificados de exportação. A nova medida irá entrar em vigor em 28 de agosto.

O ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Hiroshige Seko, afirmou, “A decisão de hoje do gabinete é uma revisão de implementação da política japonesa de exportação, em resposta a algumas falhas no sistema de controle de exportação da Coreia do Sul e sua aplicação. O Japão não tem a intenção de alterar as relações com a Coreia do Sul, e não se trata de uma contramedida a certas questões.”

A decisão representa uma segunda rodada de controles de exportação mais rigorosos para o país, em seguida ao ato adotado para materiais destinados à fabricação de semicondutores e telas.

Autoridades japonesas afirmam que Seul manejou de forma equivocada materiais de alta tecnologia, que podem ser usados para fins militares. Segundo elas, o país também não conseguiu introduzir um sistema necessário para manter o status.

Elas enfatizam que, pela última medida, a Coreia do Sul está na mesma categoria que outros países da Ásia.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, comentou a decisão japonesa no início de uma reunião de emergência do gabinete na sexta-feira. Ele disse, “O Japão ignorou nosso país e esforços da comunidade internacional para resolver diplomaticamente a questão, piorando a situação. Advertimos, nos termos mais fortes, que o Japão é responsável pelo que acontecer daqui para a frente. Não iremos ficar passivos e permitir que o instigador continue sua postura agressiva.”

Com NHK