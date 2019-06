O governo japonês revelou um plano de difundir as redes 5G, de próxima geração, o mais cedo possível, colocando estação base de antena em semáforos de todo o país.

Autoridades do governo querem que as redes 5G estejam disponíveis a partir de 2020. Entretanto, a medida parece enfrentar dificuldades, uma vez que exige muito mais instalações de antena do que as redes atuais. Sendo assim, elas planejam colocar o equipamento em cerca de 200 semáforos em todo o Japão. Com isso, o 5G poderá ser difundido mais rapidamente, ao mesmo tempo em que mantêm custos reduzidos.

O plano pede também que os semáforos sejam equipados com sensores para detectar condições de tráfego. A medida poderá ser usada para ajudar na operação de veículos autônomos nas ruas.

Com NHK