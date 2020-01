Japão iniciará missão no Oriente Médio

Uma unidade de patrulha aérea da Força Marítima de Autodefesa do Japão está se preparando para uma missão para coletar dados de inteligência no Oriente Médio.

O Ministério da Defesa anunciou que, até a segunda-feira, duas aeronaves P-3C, que haviam partido do Japão no dia 11 de janeiro, haviam substituído uma unidade que estava atuando em atividades contra piratas ao largo da Somália. Ainda segundo o Ministério, os dois aviões darão início às suas missões nesta terça-feira.

A unidade está destacada em Djibuti, nação localizada no leste da África. Ela irá expandir as atividades atuais contra pirataria, com novas funções para coletar informação com o objetivo de garantir a segurança de quaisquer embarcações que tenham laços com o Japão que naveguem na região.

Esta é a primeira missão de coleta de inteligência de longo-prazo das Forças de Autodefesa do Japão no exterior.