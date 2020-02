Japão envia especialista para avaliar a realidade do setor de grãos do Paraná

Conhecer a realidade do setor de grãos e do agronegócio paranaense, averiguando in loco a situação da logística e transporte, os cuidados com o meio ambiente e sustentabilidade, além da tecnologia e produtividade das lavouras. Essa é a missão do especialista em dados de demanda alimentar do Ministério da Agricultura do Japão, Daizo Matsubara, que visitou, na tarde da terça-feira, dia 18 de fevereiro, a sede do Sistema Ocepar, em Curitiba.

O representante do governo japonês foi recebido pelo superintendente da Fecoopar (Federação das Cooperativas do Paraná), Nelson Costa, e pelo analista técnico da Ocepar, Maiko Zanella. Acompanharam Matsubara na visita, a vice-presidente da Associação Centro Social Ibaraki do Brasil e representante da empresa japonesa de consultoria e engenharia Chuo Kaihatsu Corporation (CKC) no Brasil, Izumi Honda, o consultor de cereais Heitor Hayashi e a intérprete Ana Kojima.

Segundo o analista Maiko Zanella, o objetivo da visita japonesa foi compreender a situação da produção de grãos no Paraná, conversando com produtores e representantes de cooperativas e empresas comerciais e de logística, coletando informações para subsidiar as estratégias futuras de mercado do país asiático. “Os japoneses demonstram especial interesse em conhecer como está a capacidade de infraestrutura do estado, nos diferentes modais, com ênfase ao Porto de Paranaguá. Outro aspecto interessante relatado pelo especialista do Japão, foi a busca por mais conhecimento sobre sustentabilidade, com a visita in loco ao Paraná, para ter uma percepção real sobre os cuidados com o meio ambiente no Brasil”, explicou.

Matsubara também visitou algumas cooperativas agropecuárias paranaenses, entre as quais a Cooperponta, em Ponta Grossa, e a Castrolanda, em Castro, ambas na região dos Campos Gerais. Nesta quarta-feira (19/02), ele conhece o Porto de Paranaguá.

@grassi_m com informações e foto das assessorias, OCEPAR e CCIBJ-PR