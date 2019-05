O Japão e os Estados Unidos exortaram outras nações a implementarem completamente as resoluções das sanções das Nações Unidas impostas contra a Coreia do Norte, em seguida aos recentes lançamentos de projéteis executados pelo governo norte-coreano.

Os dois países fizeram o apelo em um encontro de signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear que teve lugar na sede da ONU em Nova York, na segunda-feira.

O embaixador do Japão, Mitsuru Kitano, advertiu que os lançamentos realizados no sábado indicam que a capacidade nuclear e de lançamento de mísseis da Coreia do Norte continua sendo uma ameaça. Kitano disse que a comunidade internacional necessita se juntar para dar apoio ao progresso das conversações sobre desnuclearização entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Ele enfatizou, também, a grande importância de todas as nações implementarem totalmente as resoluções das sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Robert Wood, embaixador dos Estados Unidos, fez uma chamada similar, exortando todos os países a cumprir suas obrigações de acordo com as resoluções de modo a dar a maior chance de sucesso no caminho diplomático rumo à desnuclearização.