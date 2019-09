Nesta terça-feira, 24 de setembro, o Governo do Japão representado pelo cônsul-geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura, realiza em sua residência oficial em Curitiba-Paraná a Cerimônia de entrega da Comenda Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata.Os senhores Yoshiaki Oshiro, Atsushi Yoshii e Cassio Taniguchi têm contribuído grandemente na divulgação da cultura japonesa e terão a honra de receber a Condecoração Imperial.

Nesta recepção estarão presentes convidados do Governo do Japão, representado pelo Consulado em Curitiba, entre autoridades, empresários, parentes e amigos dos comendadores.

As fotos poderão ser vistas em breve no site da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Japão do Paraná e também nas redes sociais da CCIBJ-PR, após autorização das lideranças japonesas.

Kunshou (Condecorações)

No Japão, duas vezes por ano, na primavera e no outono, o governo concede as condecorações (Kunshou) como uma forma de homenagear as pessoas que contribuiram para o progresso do país. No outono, quase 5000 pessoas recebem as condecorações, dentre estrangeiros de 12 países.

Condecorações são classificadas das seguintes formas:

Ordem do Crisântemo, a condecoração mais prestigiosa do Japão, tem dois tipos.

Ordem do Sol Nascente: A condecoração é oferecida para os homens honrados. É dividida em 8 categorias, do grande cordão, da estrela de ouro e prata, de raios de ouro com laço, de raios de ouro com roseta, de raios de ouro e prata, de raios de prata, da medalha de paulóvnia verde e da medalha de paulóvnia branca.

Ordem da Coroa Preciosa: A condecoração é oferecida para as mulheres honradas. É dividida em 8 categorias: do grande cordão, peônia, borboleta, glicínia, damásco, pequena onda, medalha de ouro e medalha de prata.

Ordem do Tesouro Sagrado: A condecoração é oferecida para os oficiais, como militares e funcionários públicos, que se dedicaram ao cargo durante determinado tempo. É dividido em 8 categorias: do grande cordão, da estrela de ouro e prata, de raios de ouro com laço, de raios de ouro com roseta, de raios de ouro e prata, de raios de prata, da medalha de ouro e da medalha de prata.

Ordem da Cultura: A mais nova condecoração, criada em 1937. É oferecida às pessoas que contribuíram para o progresso da nação no campo científico e artístico.

Além dessas condecorações citadas, ainda existem seis tipos de medalhas (Houshou) e uma taça (Shihai) concedidas para pessoas honradas.

Medalha com Corda Vermelha: Para pessoas que salvaram a vida de alguém.

Medalha com Corda Amarela: Para as pessoas dedicadas ao serviço dando comportamento exemplar para outros.

Medalha com Corda Roxa: Para as pessoas que deram bom resultado no estudo e no campo artístico.

Medalha com Corda Azul: Para pessoas que fizeram inventos e contribuiram para interesse público.

Medalha com Corda Azul Escuro: Para pessoas que contribuíram com o bem particular para interesse público.

Medalha com Corda Verde: Para as pessoas que praticaram uma boa ação na sociedade.

O Taihou-ritsuryou, o antigo código japonês compilado em 701, cita sobre o sistema de promoção e de classificação de condecorações. Mas esse sistema foi abolido no século 10.

Com a chegada da era Meiji (1868-1912), o governo japonês estabeleceu um novo sistema de condecorações seguindo os países europeus. Isso foi colocado em prática em aproximadamente em 1889 quando a constituição de Meiji foi promulgado. Dizem que cerca de 2,5 milhões de cidadãos receberam as condecorações sob esse sistema até a começo da Segunda Guerra. Ao terminar a guerra, o sistema deixou de ser aplicado temporariamente.

Depois, o governo estabeleceu um critério para concessão das condecorações, que está em vigor até hoje. Há os cidadãos que opõem-se à existência da classe entre condecorações e criticam que apenas os funcionários públicos ou políticos as recebam.

Com informações da CCIBJ-Pr, Aliança Cultural Brasil-Japão, NIPPO-BRASIL