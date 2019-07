O secretário-chefe do Gabinete japonês, Yoshihide Suga, disse que Tóquio apresentou um protesto à Coreia do Sul devido a ações tomadas em relação a uma aeronave militar russa.

O principal porta-voz do governo do Japão disse que “diante da posição japonesa em relação à soberania das ilhas Takeshima, os tiros de alerta disparados por uma aeronave militar sul-coreana são totalmente inaceitáveis e extremamente lamentáveis. Nós apresentamos um forte protesto ao governo sul-coreano, e exigimos que evite que incidentes similares ocorram.”

A Coreia do Sul controla as ilhas. O Japão as reivindica. O governo japonês sustenta que elas são parte inerente de seu território e que a Coreia do Sul as ocupa ilegalmente.

Tóquio apresentou um protesto também a Moscou. Suga disse que o avião russo entrou em espaço aéreo no entorno de ilhas japonesas.

Com NHK