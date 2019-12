A representante de Jamaica, Toni-Ann Singh, 23, foi a grande vencedora do Miss Mundo 2019, que aconteceu na tarde de sábado (14) em Londres, no Reino Unido. A mineira Elis Miele, 20, representante do Brasil, entrou no top 5 da final. O feito não era alcançado pelo país desde 2013, quando a gaúcha Sancler Frantz ficou em quinto lugar.

Com a vitória, Singh leva a quarta coroa para seu país.

Em segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, as misses França, Ophély Mézino, 20 e Índia, Suman Rao, 21. Completou ainda o Top 5 a Miss Nigéria, Nyekachi Douglas, 20.

No top 12 ficaram ainda as misses Quênia, México, Nepal, Filipinas, Vietnã, Rússia e Ilhas Cook. Um total de 112 postulantes participaram do Miss Mundo 2019.

Esta foi a 69ª edição do concurso, cujo mote é o lema “Beleza Com Propósito”.